俄羅斯宣布德國之聲為「不受歡迎組織」

（德國之聲中文網）據俄羅斯媒體報道，俄羅斯檢察院已將德國之聲（DW）列為“不受歡迎組織”。俄羅斯議會下院國家杜馬對這一決定表示歡迎。國家杜馬此前已於2024年8月20日要求檢察院采取這一行動。

“這嚇不倒我們”

德國之聲台長芭芭拉·馬辛（Barbara Massing）表示：“俄羅斯或許會把我們列為‘不受歡迎的組織’，但這嚇不倒我們。他們最近的一輪壓制自由媒體的嘗試，表明該政權對新聞自由的漠視以及對獨立信息的恐懼。盡管俄羅斯政府審查並封鎖了我們的服務，但德國之聲的俄語節目如今的受眾比以往任何時候都多。我們將繼續進行獨立報道，報道烏克蘭侵略戰爭以及其他在俄羅斯信息匱乏的話題，以便人們能夠形成自己的觀點。”

在俄羅斯，任何與“不受歡迎組織”合作的人都屬於犯罪行為，將面臨巨額罰款，極端情況下甚至可能被判處監禁。分享被認定為“不受歡迎組織”的媒體內容也被視為犯罪行為，例如在社交媒體上分享新聞文章。對於俄羅斯公民而言，這種合作禁令的適用範圍不僅限於俄羅斯境內。這直接影響到德國之聲的俄羅斯員工。

更多閱讀：三年戰爭如何改變了我們：前德國之聲記者在烏克蘭的戰地經歷

自2022年3月起，德國之聲在俄羅斯被列為“外國代理人”。俄羅斯就是這樣對接受外國資金的個人、媒體和組織進行分類的。在此之前，德國之聲的廣播已被禁止，其莫斯科演播室被迫遷出，dw.com網站的所有節目語言版本均被屏蔽，在俄羅斯無法訪問。

被列為“不受歡迎組織”標志著針對德國之聲的制裁措施進一步升級。該決定由俄羅斯總檢察長或其代表做出。相關組織隨後將被列入相應的登記冊。德國之聲尚未收到俄羅斯當局的正式通知。

除德國之聲外，包括自由歐洲電台/自由電台、Bellingcat、CORRECTIV、無國界記者組織和TV Rain在內的眾多媒體機構、非政府組織和基金會也被列為“不受歡迎組織”。

俄羅斯用戶如何繞過審查

在俄羅斯，德國之聲 (DW) 越來越依賴數字平台，以便用戶更便捷地獲取獨立信息。提供繞過審查的方法也至關重要：例如，使用Tor瀏覽器、VPN 或DW的應用程序。新開發的DW Access應用也提供了另一種安全繞過審查、獲取信息的途徑。用戶可以從 www.access-unlocked.org 下載該應用，也可以通過即時通訊或藍牙直接分享。

2025年每周訪問DW俄語頻道的用戶人數約為一千萬，點閱的主要內容為視頻報道，這使其躋身DW十大最受歡迎頻道之列。DW每天制作30分鐘的俄語視頻新聞節目《DW新聞》。在裡加制作的諷刺節目《保護區》也頗受歡迎。

自2024年3月起，德國之聲的俄語節目也加入了無國界記者組織的“自由電視台”（TV-Svoboda）頻道組合。該組合包含約20家獨立的俄語電視台和廣播電台，通過歐洲通信衛星公司（Eutelsat）的Hotbird衛星進行廣播。

