俄羅斯將在「南千島群島」軍演2個月！外長重申反台獨 警告日本三思而行

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）。（圖／達志／美聯社）

日本政府相關人士於28日接受日媒《產經新聞》採訪時透露，俄羅斯已通告將自明年元旦起，在俄日2國的爭議領土「南千島群島」周邊，實施為期2個月的軍事演習。與此同時，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）28日接受俄媒《塔斯社》（TASS）專訪時也表示，俄羅斯反對任何形式的「台灣獨立」，並強調台灣是中國不可分割的一部分。他還警告日本正加速邁向軍事化，並建議東京在採取任何突發性決定之前，應充分「權衡後果」。

綜合外媒報導，根據政府相關人士的說法，俄羅斯已通告將自明年元旦至3月1日期間，每天指定於色丹島（Shikotan，俄稱「希科坦島」）以北的多個海域，實施射擊演習。《產經新聞》指出，俄羅斯今年幾乎每個月都通告將在上述區域實施軍事演習。

4月時，俄方更指定涵蓋北海道近海，以及俄日2國皆聲稱擁有主權的「南千島群島」（俄羅斯實際控制的千島群島中的4個島嶼，俄稱「南庫里爾群島」，日稱「北方四島」）在內的廣大海域進行演習。日本政府雖一再透過外交管道抗議，強調「此舉與我國立場無法相容」，但相關通告仍多達9次。

此外，俄羅斯已在4月與10月，通告將在「南千島群島」的色丹島、國後島（Kunashiri，俄稱「庫納希爾島」）、齒舞群島（Habomai，俄稱「哈伯邁群島」）、擇捉島（Etorofu，俄稱「伊圖魯普島」）以及北海道周邊海域，停止非俄羅斯籍船舶的無害通航權。

依據《聯合國海洋法公約》（United Nations Convention on the Law of the Sea，UNCLOS），只要不侵害沿岸國安全，他國船舶即享有在領海內自由航行的無害通航權；而俄方上述通告，則是基於「南千島群島」為「俄羅斯領土」的前提，日本政府對此同樣提出抗議。

與此同時，俄羅斯還於10月公布１項政令，為「南千島群島」附近的2座無人島命名，顯示俄方正強化透過管轄權等方式，將既成事實制度化的動向。

另一方面，正在訪問俄羅斯的日本自民黨參議員鈴木宗男於26日與俄羅斯外交部高層官員會談。鈴木表示，他已轉達日本首相高市早苗對俄政策的「想法」，並就恢復「北方四島」原島民的掃墓活動，以及重啟日俄漁業協議等議題進行協商。然而，俄方卻在會談後不久，即通告將在明年1月實施新一輪軍事演習。

就在中國人民解放軍東部戰區於今（29日）發起圍台軍演「正義使命-2025」，並於明（29日）首度在圍台軍演中加入「實彈射擊」之際，俄羅斯外長拉夫羅夫則在稍早於28日接受《塔斯社》專訪時表示，俄羅斯在台灣問題上的原則立場眾所周知、一貫且明確，並已在最高外交層級中多次重申。

他續稱，俄方承認台灣是中國不可分割的一部分，並反對該島嶼以任何形式追求獨立；台灣問題屬於中國內政，中國在維護自身主權與領土完整方面，擁有完全且正當的依據。

在同一場專訪中，拉夫羅夫亦談及日本的安全政策，指出日本正加速推進軍事化進程，因此俄方建議日本在倉促作出任何決定之前，應充分衡量可能帶來的後果。「近來，日本領導層正尋求加快該國的軍事化步伐，」拉夫羅夫警告，「這種做法對地區穩定所造成的負面影響顯而易見。」

他補充，「我們的鄰國日本在作出任何草率決定之前，都應該全面權衡一切因素。」《塔斯社》還指出，拉夫羅夫強調，俄羅斯對日本再軍事化的企圖心深感憂慮，認為此一發展可能導致當前全球安全架構遭到瓦解。

