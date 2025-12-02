俄羅斯對中免簽 中國旅遊平台機票預訂量暴漲

（中央社記者呂佳蓉北京2日電）俄羅斯昨天宣布，中國公民可免簽證以旅遊和商務目的前往俄羅斯後，有平台數據顯示，中國前往俄羅斯的機票搜索量比前一天增8倍，預訂量也比前一天大增近5倍。

據中國官媒央視新聞1日報導，根據俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）簽署的命令，自當天起至2026年9月14日止，中國公民可免簽證以旅遊和商務目的前往俄羅斯。免簽天數為30天。

陸媒第一財經報導，旅遊平台「飛豬數據」顯示，上述政策公布不到一小時，平台上前往俄羅斯的機票搜索量比前一天激增超過8倍，預訂量比前一天也大增近5倍。

廣告 廣告

旅遊平台「去哪兒」的俄羅斯相關機票搜索量也瞬時激增。

報導也提到，相比其他歐美航線，目前中俄航線的航班量，超過了COVID-19疫情前的水準。

報導也說，在此之前，俄羅斯就是中國旅客出境旅遊的熱門目的地。2024年，中國居民赴俄羅斯旅遊103.94萬人次，年增209.3%; 中國接待俄羅斯入境遊客150.35萬人次，年增115.1%。（編輯：朱建陵）1141202