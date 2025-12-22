俄羅斯對中輸氣量激增25% 仍難補歐洲市場流失缺口

俄羅斯因入侵烏克蘭遭到西方制裁，轉而向亞洲國家和中國出口天然氣。據知情人士透露，今年俄羅斯出口至中國的管道天然氣有望成長25%，但仍無法彌補失去歐洲市場造成的損失。

歐洲過去是俄羅斯主要能源出口地，然而自2022年俄烏戰爭爆發後，俄國與歐洲關係降至冰點，莫斯科轉而將大部分石油出口至印度與中國，但天然氣出口東移的難度更高。

儘管如此，根據一名匿名知情人士透露，俄羅斯天然氣工業公司(Gazprom)預計今年透過「西伯利亞力量」(Power of Siberia)管線向中國出口386億至387億立方公尺天然氣，高於2024年的310億立方公尺，甚至超出原本預定的380億立方公尺。

而一旦「西伯利亞力量2號」(Power of Siberia 2)天然氣管線落成後，未來俄國可從北極亞馬爾半島(Yamal Peninsula)經由蒙古，每年額外向中國輸送500億立方公尺天然氣，不過雙方至今仍在價格問題上卡關。

根據俄羅斯經濟部預估，2025年至2028年間，出口至中國的天然氣營收將比過去出口至歐洲要來得短少30%至40%。今年俄國天然氣出口大約帶來4700億盧布收入，較去年的4900億盧布下滑，更比2022年歐洲天然氣價格飆升時的1.63兆盧布大幅縮水71%。

目前俄羅斯與歐洲之間只剩下黑海海底的「土耳其溪」(TurkStream)管線仍持續供氣。在基輔拒絕讓俄國借道後，每年120億至150億立方公尺、經由烏克蘭輸往歐洲的天然氣供應已於今年初全面切斷。