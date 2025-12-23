俄羅斯對烏克蘭敖德薩的襲擊升級，危及海運重要通道

俄羅斯加強了對烏克蘭南部敖德薩地區的襲擊，造成大範圍停電，並威脅該地區的海運基礎設施。

烏克蘭副總理奧列克西·庫列巴（Oleksiy Kuleba）表示，莫斯科正在對該地區進行「系統性」的進攻。他上週曾警告，戰爭的焦點「可能已轉向敖德薩」。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）指出，俄羅斯反覆攻擊的目的是阻止烏克蘭獲取海上物流通道。

12月較早前，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）曾威脅，將切斷烏克蘭的海上通道，以報復烏克蘭使用無人機對俄羅斯「影子船隊」油輪的襲擊。

廣告 廣告

「影子船隊」一詞指的是俄羅斯在2022年全面入侵烏克蘭後，用來規避西方制裁的數百艘油輪。

週一（12月22日）晚間，該地區州長表示，敖德薩港口基礎設施遭到襲擊，一艘民用船隻受損。

這是數百次襲擊中的最新一起，這些襲擊已使該地區的電力供應中斷數日，並造成數人傷亡。

週日晚，襲擊切斷了12萬人的電力，並引發主要港口火災，摧毀了數十個裝有麵粉和植物油的貨櫃。

上週，一枚彈道飛彈襲擊了敖德薩東部的皮夫登尼港（Pivdenniy），造成8人死亡，至少30人受傷。

另一場早前的襲擊則導致一名女子在汽車中喪生，當時她和三個孩子同乘，此外也暫時切斷了敖德薩地區連接烏克蘭與摩爾多瓦的唯一橋樑。

[BBC]

澤連斯基表示，隨著週末空軍司令德米特羅·卡爾彭科（Dmytro Karpenko）被撤職，該地區將很快選出新的空軍指揮官。

敖德薩港一直是烏克蘭經濟的關鍵。該市是烏克蘭第三大城市，僅次於基輔和哈爾科夫。由於扎波羅熱、赫爾松和尼古拉耶夫等地區的港口被俄羅斯占領而無法使用，敖德薩如今在戰略上具有 重要意義。

儘管戰爭持續，烏克蘭仍是全球主要的小麥和玉米出口國之一。

自2023年8月起，敖德薩成為一條重要走廊的起點，該走廊允許烏克蘭沿羅馬尼亞和保加利亞海岸線出口糧食，最終抵達土耳其。

澤連斯基此前曾指責俄羅斯在敖德薩「散播混亂」，並表示：「大家必須看到，如果不對俄羅斯施壓，他們不打算真正結束侵略。」

他的言論出現在美國於邁阿密主導最新一輪外交努力結束之際。美國方面分別與烏克蘭和俄羅斯代表團會面，會議雖發表了樂觀聲明，但未能明顯推進結束這場已持續近四年的俄烏戰爭進程。

美國總統特朗普的特使史蒂夫·維特科夫（Steve Witkoff）表示，針對烏克蘭本月較早前提出的20點和平計劃草案，他與烏克蘭代表魯斯特姆·烏梅羅夫（Rustem Umerov）正致力於「協調立場」。該計劃是對美國11月提案的替代方案，後者被視為偏向莫斯科。

在俄羅斯特使基里爾·德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）從佛羅里達返回莫斯科之前，克里姆林宮外交政策顧問尤里·烏沙科夫（Yuri Ushakov）告訴記者，歐洲和烏克蘭對和平提案的修改不會提高達成和平的可能性。

週一，俄羅斯副外長謝爾蓋·里亞布科夫（Sergei Ryabkov）指責歐盟國家「堅定地企圖」破壞俄美在烏克蘭問題上的潛在協議，並「總體上阻止俄美關係改善」。

他還表示，歐洲國家「被一種歇斯底里的恐懼」所支配，擔心俄羅斯的攻擊。里亞布科夫還表示，俄羅斯準備在法律協議中確認其無意攻擊歐盟或北約，這與普京此前的言論相呼應。

普京在11月曾表示：「我們從未計劃（攻擊歐洲），但如果他們想聽我們說，那好吧，我們就寫進文件裡。」