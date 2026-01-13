俄羅斯對烏發射可攜核武彈道飛彈 美國譴責升級戰爭

美國12日指控俄羅斯「危險且無法理解地升級」烏克蘭戰爭，正值美國總統川普(Donald Trump)政府正試圖推進和平談判。

美國駐聯合國大使布魯斯(Tammy Bruce)批評俄羅斯上週朝烏克蘭靠近波蘭的邊界，發射了一枚可攜帶核武的「榛樹」(Oreshnik，前譯「榛果樹」)彈道飛彈。

布魯斯在一場聯合國安全理事會緊急會議上表示，美國對於這場衝突「驚人的死傷人數」感到遺憾，並譴責俄羅斯加強對能源與其他基礎設施的攻擊。

在俄羅斯上週連夜發動上百架無人機和數十枚飛彈的轟炸行動後，烏克蘭召開了這場會議。俄羅斯發射的飛彈包含一款新型極音速飛彈「榛樹」，這是莫斯科第二次使用這款飛彈，顯然是對基輔的北大西洋公約組織(NATO)盟友發動出警告。

在這波大規模攻擊的幾天前，烏克蘭與其盟友針對如果達成美國主導的協議，要如何捍衛烏克蘭不受俄羅斯進一步入侵方面取得了重大進展。

這波攻擊也正值莫斯科與華盛頓的關係降溫，俄羅斯譴責美國在北大西洋扣押了一艘油輪。這也正值美國總統川普表示他支持一項在經濟上削弱俄羅斯的嚴厲制裁方案。

俄羅斯尚未公開表示是否願意放棄其對烏克蘭的嚴苛要求。俄羅斯駐聯合國大使12日則將外交僵局歸咎於烏克蘭。

歐洲領袖譴責這波使用榛樹飛彈的攻擊，是「升級衝突且不可接受」，布魯斯也同樣發表了強硬的言論。

布魯斯說：「在一個具有巨大潛力的時刻，完全歸功於川普總統對世界和平無與倫比的承諾，雙方應該尋求各種方式緩和局勢」，「但俄羅斯的行動可能擴大和升級這場戰爭」。

布魯斯提醒俄羅斯，他們在一年前曾投票支持一項呼籲結束烏克蘭戰爭的安理會決議。

布魯斯說：「如果俄羅斯能言行一致就好了」，「這項決議的精神，俄羅斯、烏克蘭和歐洲必須認真追求和平，結束這場惡夢。」

但俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞(Vassily Nebenzia)告訴安理會，除非烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)「恢復理智，同意在現實的條件下談判，否則我們將繼續透過軍事手段解決問題。」

涅班濟亞說：「他早就被警告過，他每浪費一天，對他的談判條件就越差」，「同樣地，任何針對俄羅斯平民的攻擊都將招致嚴厲的回應。」

烏克蘭駐聯合國大使麥尼克(Andriy Melnyk)反駁，俄羅斯現在比2022年2月全面入侵以來的任何時候都更加脆弱。俄羅斯經濟正在放緩，石油收入正在下滑。

麥尼克指出：「俄羅斯想要灌輸理事會和整個聯合國大家庭一個它是所向披靡的印象，但這只不過是又一個幻想」，「精心策畫的強大形象只不過是障眼法，完全脫離現實。」