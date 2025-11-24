俄羅斯巡防艦、油輪穿越英吉利海峽！英軍派巡邏艦跟監攔截

英國皇家海軍近海巡邏艦「塞文號」（下方），正在英國海岸附近跟蹤俄羅斯輕型巡防艦「斯托伊基號」。（圖／達志／美聯社）

英國國防部23日表示，1艘英國巡邏艦在英吉利海峽跟監並攔截1艘俄羅斯巡防艦以及1艘油輪，並指出過去2年俄羅斯在英國海域周邊的海軍活動已增加3成。

據《CNN》報導，國防部表示，過去2週內，英國皇家海軍的近海巡邏艦「塞文號」（HMS Severn）在俄羅斯輕型巡防艦「斯托伊基號」（RFN Stoikiy）及油輪「葉利尼亞號」（Yelnya）航經英吉利海峽時對其進行攔截。隨後，「塞文號」在布列塔尼（Brittany）外海將監控任務移交給1個未具名的北大西洋公約組織（NATO）盟國。

英國國防部表示，除了部署在英國沿岸的艦艇之外，英國還派遣3架P-8「海神式」（P-8 Poseidon）前往冰島，作為北約任務的一部分，用於在北大西洋與北極地區巡邏俄羅斯艦船與潛艦。

這項消息是在英國國防大臣希利（John Healey）告訴記者，俄羅斯間諜船「揚塔爾號」（Yantar）曾以雷射瞄準監控其在蘇格蘭海岸外活動的偵察機飛行員後數日公布的。英國稱「揚塔爾號」的行為「魯莽且危險」，並表示英國已準備好對任何侵犯其領域的行動做出回應。

俄羅斯駐倫敦大使館對希利的說法予以回應，指控英國政府正在「煽動軍國主義式的歇斯底里（militaristic hysteria）」，並補充稱莫斯科無意破壞英國的安全。

希利發出這番警告之際，正值政府公布新預算的前1週，他也因此強調提高國防支出的必要性。儘管英國首相施凱爾（Keir Starmer）已承諾在面對來自俄羅斯、中國與伊朗的威脅下將大幅增加軍費，但政府同時也必須面臨艱難抉擇。當前他們正考慮提高稅收與削減支出，以彌補財政上數十億英鎊的缺口。

