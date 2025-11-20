俄羅斯幫腔北京嗆高市早苗! 繼禁水產、牛肉後 中再嗆 : 日本將無大熊貓

日本上野動物園的2隻大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」。 圖 : 翻攝自人民網

[Newtalk新聞] 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃當地時間 18 日在莫斯科接受中國官媒《新華社》專訪時表示，日本首相高市早苗日前的涉台言論非常危險，日本應深刻反省歷史、汲取二戰教訓。

扎哈羅娃指出，今年是世界反法西斯戰爭勝利 80 周年，世界各地一系列紀念活動都在提醒世人勿忘歷史、汲取教訓。高市早苗必須牢記歷史教訓，尤其要正視本國歷史中那些不光彩的部分。

扎哈羅娃表示，日本軍國主義發動的侵略戰爭給亞洲和世界帶來深重災難，也讓日本付出慘痛代價。高市早苗等日本政界人士應深刻反省歷史，警惕錯誤言行可能引發的嚴重後果。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃。(資料照片) 圖：翻攝自 FriendOfRussia X 帳號

此外，根據日本《共同社》報導，中國在昨 ( 19 ) 日宣布將禁止進口日本水產品，並且凍結正在進行中的日本牛肉進口談判，北京今再一步威脅，將不再租借大熊貓給日本。

今年6月，在中國外交部記者會上，日本《朝日電視台》記者曾透露，明年 2 月東京上野動物園的兩隻大熊貓將回到中國，到那時日本全國將沒有大熊貓。

遼寧大學日本研究中心客座教授陳洋向《北京日報》表示，如果目前中日緊張局勢持續，中方可能不再向日本租賃新的大熊貓，日本將面臨全國沒有大熊貓的情況。

目前，日本國內僅有 2 隻大熊貓，分別為東京上野動物園的「曉曉」和「蕾蕾」。

因為日本首相高市早苗的台灣有事言論，有關恢復日本牛肉對中國出口的政府間磋商已中止。 圖 : 翻攝自觀察者網