俄羅斯影子艦隊2油輪爆炸！黑海烈焰衝天

▲俄羅斯靠「影子艦隊」油輪規避西方制裁，持續出口石油，賺取利益。資料照，圖為影子油輪「長灘島號」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 俄羅斯「影子艦隊」2艘油輪28日在土耳其博斯普魯斯海峽驚傳爆炸，船隻起火，烏克蘭國安官員表示，是烏軍使用海上無人機襲擊這兩艘俄羅斯船隻，土耳其當局已啟動救援行動。

據《路透社》報導，烏克蘭國家安全局（SBU）官員29日表示，烏克蘭在海使用海上無人機，襲擊兩艘俄羅斯用來規避西方制裁出口石油的油輪。打擊這兩艘所謂的「影子艦隊」船隻的聯合行動，是由烏克蘭國家安全局和烏克蘭海軍共同執行的。

土耳其當局表示，週五在土耳其博斯普魯斯海峽附近，兩艘俄國「影子艦隊」油輪爆炸，導致船上起火，救援行動已經展開，已營救船上人員。

烏克蘭國家安全局官員表示，這兩艘油輪「凱羅斯號」、「維拉特號」都是空載，正前往俄羅斯主要石油碼頭新羅西斯克港，「影片顯示，兩艘油輪被擊中後均遭受嚴重損壞，實際上已無法運作。這將對俄羅斯石油運輸造成重大打擊」。

報導提到，烏克蘭一直呼籲國際社會對俄羅斯的「影子艦隊」採取更嚴厲的措施，烏克蘭稱該艦隊幫助莫斯科無視西方制裁，出口大量石油並為其在烏克蘭的戰爭提供資金。

另據英國《太陽報》，土耳其官員表示，凱羅斯號上25名船員全部安全撤離，正進行滅火工作；維拉特號的機艙內冒出濃煙，但船上20名船員也全部安全，

報導指出，俄羅斯的「影子艦隊」偽裝在第三國的國旗下，繞過西方制裁，為克里姆林宮帶來數十億美元的收入。烏克蘭軍事情報局（GUR）在其網站上表示，這兩艘船都曾到訪俄羅斯港口，並且有關閉船隻自動識別系統（AIS）的記錄。

文章來源：

Ukraine hit two 'shadow fleet' tankers with drones in Black Sea, security official says

UP IN FLAMES Dramatic moment two Russian ‘shadow fleet’ tankers burst into flames after Ukrainian special ops Sea Baby drone strike

