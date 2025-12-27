俄羅斯恐於白俄前基地 部署新型極音速飛彈

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國研究人員透過分析衛星影像發現，莫斯科可能正在白俄羅斯東部一處前空軍基地，部署可攜帶核彈頭的新型極音速飛彈，此舉恐將強化俄羅斯以飛彈攻擊歐洲的能力。

路透社報導，要求匿名的知情人士表示，研究人員的評估與美國情報部門的調查結果，基本一致。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）明確表示，他計劃在白俄羅斯部署估計射程達5500公里的「榛果樹」（Oreshnik）中程飛彈，但具體位置並未對外公開。

專家表示，部署「榛果樹」將凸顯俄羅斯日益依賴核武，阻嚇北約成員國提供烏克蘭足以深入打擊俄境的武器。

白俄羅斯通訊社（Belta）24日引述白俄羅斯國防部長赫瑞寧（Viktor Khrenin）的話說，「榛果樹」的部署

是「回應」西方「侵略性行動」，不會改變歐洲權力平衡。

加州密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）研究員路易斯（Jeffrey Lewis），以及專門研究衛星影像的CNA公司（CNA Corporation）艾佛列斯（Decker Eveleth）表示，他們基於商業衛星公司「星球實驗室公司」（Planet Labs）提供的圖像，得出關於「榛果樹」部署的結論。這些影像顯示與俄羅斯戰略飛彈基地相符的特徵。

路易斯和艾佛列斯表示，他們有90%把握認為，移動式「榛果樹」飛彈發射車將部署在克里契夫（Krichev）附近的前空軍基地。它位於白俄羅斯首都明斯克（Minsk）以東約307公里，莫斯科西南方約478公里。（編譯：屈享平）1141227