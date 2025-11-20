俄羅斯情報船逼近英國外海 倫敦提高海底電纜安全警戒

俄羅斯海軍情報船揚塔爾號。 圖：翻攝自Ｘ／@NavyLookout

[Newtalk新聞] 英國國防部確認，俄羅斯海軍情報船「揚塔號」（ Yantar ）近期在英國蘇格蘭北部外海活動，引發倫敦方面高度警戒。國防大臣約翰·希利（ John Healey ）表示，該艦過去幾週多次進入英國更廣泛的水域，引發對關鍵水下通訊與能源基礎設施安全的強烈關切。

揚塔號名義上被列為海洋研究船，但其所搭載的深潛設備與拖曳式感測器長期被質疑用於繪製、監控海底電纜與軍事相關設施。英國皇家海軍已派出護衛艦 HMS Somerset ，全程監視其動向；皇家空軍的 P-8 波塞冬海上巡邏機亦投入追蹤，以提高對北大西洋區域的即時掌握。

希利透露，監控行動中甚至曾出現具敵意的互動。揚塔號 reportedly 對英軍飛行員發射「輕雷射」，事件雖未造成人員受傷，但英國官員形容對方行為「不專業且挑釁」。這是該艦今年第二度出現在英國周邊海域，使其意圖再次成為倫敦安全部門關注焦點。

英國官員指出，俄羅斯近年加強在北大西洋的水下行動，目標疑似包括海底網路電纜與能源線路等戰略性基礎設施。這類基礎設施脆弱性本就備受憂慮，而在混合戰手段日益頻繁的背景下，更被視為可能的高風險突破口。英國皇家海軍目前已提升該區域監測層級，並將相關行動納入持續性的海底監控計畫。

希利對莫斯科發出明確訊號，強調英國軍方已全面戒備。他表示：「我們清楚看到俄羅斯在做什麼。如果揚塔號本週南下，我們的部隊已準備好採取行動。」揚塔號由俄羅斯海軍深海研究總局（ GUGI ）運作，此單位以極高保密性著稱，被認為擁有可直接干擾海底通訊電纜的深潛技術與電子偵察能力，使其在北約各國眼中格外敏感。

