俄羅斯成功試射核動力無人載具 川普下令恢復核試

（中央社釜山30日綜合外電報導）在俄羅斯總統普丁宣布成功測試一款核動力水下無人載具後，美國總統川普今天下令五角大廈恢復核試。他發表這番言論的數分鐘後，隨即與中國國家主席習近平展開備受矚目的峰會。

法新社報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）昨天宣布已成功測試一款具備核能力的核動力水下無人載具「海神」（Poseidon），這是數日內第2次進行武器測試，還說這種無人魚雷「無法被攔截」。

川普在一篇特別點名俄羅斯與中國的社群媒體貼文中寫道：「基於其他國家的測試計畫，我已指示戰爭部在平等的基礎上，開始測試我國的核子武器。」

川普同時指出，美國擁有的核武數量比任何國家都多，並讚揚他自己為了「徹底更新與翻新現有武器」所做的努力。

他補充說：「俄羅斯居次，中國遠遠排在第3，但將在5年內追上。」

根據非政府組織聯盟「國際廢除核武運動」（ICAN）的資料，全球有9個國家擁有核武：俄羅斯、美國、中國、法國、英國、巴基斯坦、印度、以色列和北韓。

在ICAN統計的約1萬2331枚核彈頭中，超過5500枚屬於俄羅斯，而美國擁有5044枚。

而根據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）數據，北京的核武庫規模已增加一倍以上，從2020年的300枚武器，增加到2025年估計的600枚。

川普今天並未提供即將進行的測試確切性質等細節，但表示相關程序將「立即展開」。

據路透社報導，目前尚不清楚川普指的是由國家核子安全局（NNSA）執行的核爆炸試驗，還是指可搭載核彈頭的飛彈飛行測試。（編譯：李佩珊）1141030