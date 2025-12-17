俄羅斯拒絕耶誕節前停火! 美逼烏屈服 俄稱川普承諾協助「移交」烏領土

俄烏戰爭談停火談判許久，但「烏克蘭和平計畫」的版本尚未定案。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 俄烏戰爭談停火談判許久，但「烏克蘭和平計畫」的版本尚未定案，據多方消息指出，美國白宮正在試圖於下週耶誕節（25日）前達成和平協議，但俄羅斯直言已拒絕「耶誕節前停火」，並宣稱要的是「和平而非停火」。

據 X 帳號「Visioner」引述《Politico》報導指出，烏克蘭目前僅剩幾天的時間來決定是否接受美國提出的「和平計畫」，而白宮也正在試圖在耶誕節前推動雙方達成和平協議。然而，歐洲各國對此表示懷疑，認為烏克蘭若無北約（NATO）成員國身分，單純的安全保障恐難發揮實質作用。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱，美國已向俄方承諾將協助領土移交，並保證烏克蘭不會加入北約。 圖：翻攝自 X

與此同時，俄羅斯方面也傳出強硬表態。據《Nexta TV》引述俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）說法稱，美國已向俄方承諾將協助領土移交，並保證烏克蘭不會加入北約。拉夫羅夫直言：「現在必須消除這些根本原因，很高興美國人理解了這點。他們明確表示不能有北約，且俄羅斯人居住了幾個世紀的土地必須再次回歸俄羅斯。」

俄羅斯發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）宣稱，俄羅斯想要的是「和平而非停火」。 圖：翻攝自 X

但據《Nexta TV》報導，俄羅斯已正式拒絕了由德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）所提議的「耶誕節停火」。俄羅斯發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）宣稱，俄羅斯想要的是「和平而非停火」，並質疑停火只會給烏克蘭重整旗鼓並繼續戰爭的機會。

對此，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）則表示，烏克蘭支持包括耶誕節停火、能源停火在內的任何停止敵對行動的方案。

