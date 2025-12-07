俄羅斯持續侵略 宣稱奪下烏克蘭兩座村落

（中央社莫斯科7日綜合外電報導）俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續將近4年，俄國軍方今天聲稱，俄軍占領烏國東北部的兩座村莊。

路透社報導，俄羅斯國防部表示，俄軍已控制烏克蘭北部哈爾科夫州（Kharkiv）的庫切羅夫卡村（Kucherivka），還有東部頓內茨克州（Donetsk）的瑞夫尼村（Rivne）。

俄羅斯國防部提到，俄軍也對烏克蘭的交通基礎設施、燃料和能源設施、軍用機場以及長程無人機基地進行了打擊。

關於俄方發布的戰場消息，路透社無法獨立查核。

另外，俄羅斯國防部稍早指出，防空部隊在一夜之間擊毀77架來襲的烏克蘭無人機。

俄羅斯國防部於通訊軟體Telegram發布聲明說，這些烏克蘭無人機是在俄國南部和中部7個地區以及克里米亞半島（Crimean Peninsula）上空被擊落。（編譯：陳彥鈞）1141207