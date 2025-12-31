俄羅斯搞的? TikTok出現AI影片鼓吹脫歐 波蘭要求歐盟啟動調查

波蘭政府日前表示，已正式要求歐盟執委會調查社群平台 TikTok。 圖：Gemini 生成／曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 波蘭政府日前表示，已正式要求歐盟執委會調查社群平台 TikTok，起因是 TikTok 平台近期出現大量由 AI 生成的影音內容，內容中鼓吹波蘭退出歐盟。波蘭方面認為，相關內容幾乎可以確定屬於俄羅斯散布的假訊息，此舉已對民主體制構成風險。

據《路透社》報導指出，近期 TikTok 上出現一個帳號，發布多支影片，畫面中年輕女性身穿波蘭國旗色系服裝，公開呼籲波蘭脫離歐盟。該帳號在短時間內累積相當人氣，不過目前已從平台上消失。

近期 TikTok 上出現一個年輕女性身穿波蘭國旗色系服裝，公開呼籲波蘭脫離歐盟。 圖：翻攝自 X

波蘭數位化部副部長斯坦德斯基（Dariusz Standerski）表示已致函歐盟執委會，並指出這些內容對波蘭及整個歐盟的公共秩序、資訊安全與民主程序構成威脅。他在信中強調，相關敘事的呈現方式、傳播手法，以及使用合成影音素材的特徵，顯示 TikTok 未能履行其作為「超大型線上平台」（VLOP）所應承擔的責任。

波蘭政府發言人也進一步表示，這些影片中出現明顯的俄語句法結構，因此「毫無疑問」屬於俄羅斯的假訊息操作。對此，TikTok 發言人向《路透社》回應稱，平台已與波蘭當局保持聯繫，並在發現內容違反使用規範時予以下架處理。

歐盟執委會發言人也證實已收到波蘭方面的來函，並指出依據《數位服務法》（Digital Services Act），包括 TikTok 在內的超大型平台，必須評估其服務所衍生的各類風險，其中也涵蓋 AI 相關風險。發言人補充，執委會早在 2024 年 3 月就已向多家平台發出資訊請求，要求說明其因應 AI 風險的具體作法。

波蘭已呼籲歐盟執委會依《數位服務法》正式立案調查 TikTok 涉嫌違規行為 。 圖：翻攝自 X

《路透社》指出，近年歐盟各國持續加強防範外國勢力介入選舉與地方政治，在多起警告涉及俄羅斯支持的間諜與破壞行動後，相關警戒進一步升高。但俄羅斯方面則一再否認干預他國選舉。

歐盟執委會也在去年開始對 TikTok 啟動正式調查程序，質疑其未能有效防範選舉干預行為，特別是在 2024 年 11 月羅馬尼亞總統選舉期間的表現。

報導最後指出，波蘭已呼籲歐盟執委會依《數位服務法》正式立案調查 TikTok 涉嫌違規行為。依該法規定，若大型網路平台未妥善管理仇恨言論、種族歧視或仇外內容，最高可被處以全球年營收 6% 的罰款。

