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俄羅斯數位發展部週二表示，已建請執法部門解除對美國遊戲平台Roblox的禁令。此前該平台因兒童安全疑慮遭禁，引發玩家不滿甚至罕見示威；如今Roblox承諾將遵守當地法律並強化未成年用戶保護措施。

根據路透社（Reuters）報導，俄羅斯通訊監管機構（Roskomnadzor）於去年12月以保護兒童安全為由，正式封鎖美國熱門遊戲平台Roblox。此舉在俄國境內引發廣大玩家不滿，西伯利亞城市 Tomsk 甚至因此出現了罕見的抗議活動，反映出該平台在當地青少年族群中的影響力。

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俄羅斯數位發展部（Ministry of Digital Development）在最新聲明中指出，鑑於 Roblox 已針對俄羅斯市場提供負責任的營運保證，該部會已與監管機構達成共識，共同向相關執法單位提出申請，要求支持解除對該平台的訪問限制。

為了重返俄羅斯市場，Roblox 承諾將實施多項新安全措施，包括針對特定遊戲內容設定嚴格的年齡訪問限制，並加強技術手段以防止有害資訊傳播。Roblox 先前也曾表態，願意為了符合俄國法律規範，對平台的部分功能進行必要調整，以確保符合當地的監管要求。

原文出處：俄羅斯擬解除Roblox禁令！官方稱平台承諾加強青少年保護

本文由AI協作，經編輯審核後發布