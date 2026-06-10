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俄羅斯外交部發言人 Maria Zakharova 於週三證實，莫斯科當局目前正在討論對其位於敘利亞境內的軍事設施進行「重新格式化」。這項潛在的軍事部署調整，引發外界對俄國在中東戰略佈局是否生變的高度關注。

根據路透社（Reuters）報導，俄羅斯外交部發言人 Maria Zakharova 在週三的例行記者會上透露，俄方正針對敘利亞境內軍事設施的「可能重新格式化」（reformatting）進行內部討論。儘管俄方並未具體說明該詞彙的確切含義，但此舉被視為俄羅斯在應對全球地緣政治壓力下，對其海外軍事資產進行的結構性調整。

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俄羅斯長期以來在敘利亞維持強大的軍事存在，最著名的設施包括位於拉塔基亞（Latakia）的赫梅明空軍基地（Hmeimim Air Base）以及位於塔爾圖斯（Tartus）的軍事港口。這些設施不僅是俄羅斯支持敘利亞阿薩德政權的核心力量，也是俄國在地中海地區展現軍事影響力的重要據點。

分析人士指出，隨著俄羅斯將大量軍事資源投入烏克蘭戰場，莫斯科可能正在重新評估其在其他地區的軍事足跡。這次提出的「重新格式化」可能涉及部隊規模的縮減、設施功能的轉型，或是與敘利亞政府之間合作模式的改變。目前俄方尚未提供更多細節，後續動向仍有待觀察。

原文出處：俄羅斯擬調整敘利亞軍事設施 俄外交部證實正討論「重新格式化」

本文由AI協作，經編輯審核後發布