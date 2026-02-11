俄羅斯擬進一步制裁 Telegram 遭當局指控未改善違規問題

火報記者 陳銳/報導

俄羅斯聯邦通訊、資訊科技與大眾媒體監管局（Roskomnadzor）指出，包括 Telegram 在內的多款即時通訊應用程式，近幾個月並未妥善回應官方提出的問題，該機構強調，相關平台在遵守俄羅斯法律、保護個人資料，以及防範詐騙與犯罪活動方面的作為仍不充分。

廣告 廣告

俄羅斯近年已限制 Telegram 的語音與視訊功能，並對 WhatsApp、FaceTime 等服務採取類似作法。圖:unsplash

監管單位在聲明中表示，鑑於部分服務長期未改善相關缺失，將持續實施限制措施，以確保法律獲得落實並維護公民安全，事實上，俄方自去年8月起已限制 Telegram 的語音與視訊通話功能，並對 Meta 旗下 WhatsApp 採取過類似作法，去年12月，蘋果的 FaceTime 也遭封鎖，當局正逐步加大對境外通訊服務的管控力道。

對此，Telegram 創辦人杜羅夫透過平台發文回應，指控當局限制服務，可能迫使俄羅斯用戶轉向由國家支持的替代通訊軟體，他強調，Telegram 將持續堅守保障言論自由與用戶隱私的立場，並認為限制通訊自由並非正確方向。

在莫斯科，多名用戶已感受到服務品質出現變化，有媒體工作者表示，近期使用 Telegram 時明顯感到傳輸速度下降，對仰賴該平台處理業務聯繫的人士帶來不便，也有年輕用戶指出，親友多半透過 Telegram 聯絡，一旦限制進一步擴大，日常溝通恐將受到影響。

此外，俄羅斯官方媒體報導，Telegram 因涉嫌未依法律規定刪除相關內容，將在多起案件中面臨最高約6,400萬盧布的罰款，執法部門也正追討先前尚未繳納的罰金。

近年來，俄羅斯一方面限制外國應用程式的使用，另一方面則積極推動官方支持的即時通訊軟體 MAX，並鼓勵民眾以該平台存取政府服務與進行日常聯絡，外界質疑此舉可能涉及監控風險，但官方媒體否認相關說法。