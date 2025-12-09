俄羅斯擴張威脅近在眼前 挪威宣布增購2艘212CD潛艦

〔記者陳治程／綜合報導〕挪威政府5日宣布，著眼俄羅斯近年擴張威脅增強、可能波及北大西洋甚至是極權海域，因而計畫向德國增購2艘212CD潛艦，擴大新世代水下兵力規模，藉此強化挪威周邊水域防衛能量；屆時全艦規模將從原先的4艘增至6艘，首艦預計2029年交付。

挪威政府官方新聞稿指出，此次增購潛艦的計畫價值460億挪威克朗(約新臺幣1414.2億元)，待國會通過後就能進行額外撥款，屆時該國212CD潛艦的數量將從原先的4艘增至6艘，強化俄國擴張威脅下的北大西洋和極圈內的巴倫支海(the Barents sea)安全。

挪威是在2021年簽約，向德國蒂森克虜伯海洋系統(tkMS)採購4艘212CD型潛艦，截至目前為止，先行籌購的4艘同級艦，已有首批2艘建造中，預計2029年交付挪威海軍；至於增購的2艘同型艦，受制於原物料成本、匯率波動，以及在德投資第2條生產線等因素，導致本次軍購預算大幅增加，但挪威國防部強調，這都是確保國家安全的必要投資。

由挪威、德國合作研發的212CD型潛艦，為212A潛艦的改良版，並委託德國tkMS承造，全艦潛航排水量約2800噸、最大航速20節(約時速37公里)，擁有多達8具魚雷管，能發射多種潛用武器，還預計配備絕氣推進系統(AIP)、鋰電池等先進技術，提升潛航時間與靜音性能，結合獨特的傾角艦體設計，可降低被主動聲納探測機率。

