俄羅斯明起舉行「北方四島軍演」 日本嚴正抗議

日俄爭議領土「北方四島」當中的國後島。路透社資料照



據日本媒體今天（11/7）報導，俄羅斯通知日本政府，將從明天開始，在北方四島周邊進行軍演，對此，日本已透過外交管道，表達嚴正抗議。據悉，除了軍事演習外，俄國過去也在該爭議區域，透過阻撓日本船舶通行、為無人島命名等方式，強化佔領的既成事實。

據《產經新聞》報導，日本外務省表示，俄羅斯已經通知日方，將從11月8日開始，至12月1日為止，在色丹島等北方四島周邊，舉行新一輪的軍事演習。

日本北海道附近的澤捉島、國後島、色丹島、齒舞群島，二戰後被俄羅斯佔領，至今由俄羅斯實質掌控，長年來一直有領土爭議。

廣告 廣告

日本政府已透過外交管道，向俄方抗議：「在北方四島強化軍備的行動，違反我國立場，我們無法接受。」

今年5至11月間，俄羅斯陸續通告，會在同一區域進行軍演，4月時也在北海道近海，進行實彈射擊演訓。

在軍演期間，俄羅斯曾暫停日本等多國船舶的「無害通過權」，另外，又在10月17日，為北方兩座無人島命名，企圖強化佔領的既成事實。

更多太報報導

26歲青年死後…韓「倫敦貝果」爆逼迫員工自願離職 僅3%能領失業給付

中國今官宣「福建艦」正式入列 習近平授旗畫面兩天後才公開

川普每週都會來！美軍安德魯基地突多人病發住院 疑與神祕包裹有關