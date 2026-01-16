俄羅斯暴風雪居民「5樓跳雪挑戰」瘋傳！政府急警告1事

國際中心／張予柔報導



俄羅斯堪察加半島近日遭遇極端暴風雪，首府彼得巴甫洛夫斯克市積雪深度驚人，多處地區甚至已經淹沒到二樓窗台。長時間被困在家中的居民，為了自我娛樂，竟掀起一波「跳雪挑戰」，從公寓窗戶跳入厚厚的積雪中。





不少居民苦中作樂，將厚雪當作臨時遊樂場。（圖／翻攝Telegram）

根據俄媒Amur Mash在Telegram發布影片可見，畫面中居民從5樓窗戶一躍而下，雪地上留下身形印記後再站起來比讚，似乎將厚雪當作臨時遊樂場。影片在網路上迅速流傳，引發大量討論，不少人稱讚居民「苦中作樂」，但俄羅斯緊急情況部（MCHS）迅速發出警告，指出這類活動「極度危險，可能導致悲劇發生」，積雪下可能隱藏尖銳物體、圍欄或停放汽車，若撞擊堅硬物體，後果不堪設想。

俄羅斯暴風雪深度驚人！戰鬥民族「5樓跳雪挑戰片」瘋傳…政府嚇爛喊：極度危險

暴風雪造成整座城市交通幾乎癱瘓，公車停駛、航班延誤，期間也發生多起屋頂雪崩意外。（圖／翻攝自Ｘ）

此次暴風雪受鄂霍次克海氣旋影響，當地宣布市級緊急狀態，整座城市交通幾乎癱瘓，公車停駛、航班延誤，學校與幼兒園紛紛關閉，超市食品供應緊張。暴雪期間也發生多起屋頂雪崩意外，至少兩名男子被屋頂掉落的積雪砸中身亡。雖然氣旋影響逐漸減弱，但巷弄間積雪清理仍進展緩慢，當局呼籲民眾切勿隨意外出或開車上路，以免受困或發生意外。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

