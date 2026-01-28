俄羅斯正妹網紅街頭吞下火球後「下半身噴火」震撼全網

國際中心／綜合報導

安娜吞下火球後，竟轉身從下半身「噴出烈焰」。（圖／翻攝自IG @annaadelos）

來自俄羅斯的正妹魔術師安娜（Anna），憑藉冷豔外型與火辣身材在社群平台爆紅，累積逾76萬粉絲追蹤。近期她一段街頭表演影片瘋傳，只見她吞下火球後，竟從下半身「噴出烈焰」，驚人且獵奇的視覺效果引發網友熱議，紛紛驚呼不可思議，成為近期網路上最吸睛的魔術話題。

在社群平台「Instagram」上擁有高人氣的俄羅斯網紅安娜，本身是一名專業魔術師。不同於傳統魔術師的嚴肅形象，安娜經常不吝展現其婀娜的魔鬼身材，並將性感元素融入魔術表演中，經常在人來人往的街頭進行互動演出，獨特的風格讓她圈粉無數，目前已擁有超過76萬名粉絲追蹤。

近期，安娜發布了一段在街頭實測的表演影片，立刻引爆網路討論。影片中，她手持燃燒的火把，在群眾圍觀下熟練地展現「吞火」特技，將烈焰吞入口中。然而，好戲在後頭，正當觀眾以為表演結束時，安娜轉過身背對鏡頭，彎下腰部，下一秒竟從臀部位置猛烈噴射出一道熊熊火焰。這突如其來的「人體噴火機」畫面，讓現場圍觀民眾驚呼連連，紛紛拿起手機捕捉這神奇的一刻。

這段影片曝光後，迅速在網路上瘋傳。網友對於安娜究竟如何達成「吞火後從後面噴火」的原理感到百思不得其解，有人驚嘆這是「人體構造的奇蹟」，也有人推測是利用特殊的機關或道具藏在裙底。雖然真相只有身為魔術師的安娜本人知曉，但這充滿視覺衝擊與獵奇趣味的表演，無疑成功掌握了流量密碼。

