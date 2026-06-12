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俄羅斯薩馬拉州州長 Vyacheslav Fedorishchev 證實，位於伏爾加河畔的工業重鎮托里亞蒂遭到無人機攻擊。該市是俄國最大汽車製造商 Avtovaz 的總部所在地，目前當局已針對該區域發布緊急警戒狀態。

根據路透社（Reuters）報導，俄羅斯薩馬拉州（Samara）州長 Vyacheslav Fedorishchev 週三（12日）在通訊軟體 Telegram 發出緊急通知，宣布托里亞蒂（Togliatti）正遭受無人機襲擊。州長在訊息中寫道：「請注意！托里亞蒂進入無人機攻擊應對機制。」

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托里亞蒂市位於莫斯科東南方約 800 公里處，坐落於伏爾加河（Volga River）沿岸。該市在俄羅斯工業版圖中佔有舉足輕重的地位，不僅是重要的工業中心，更是俄羅斯最大汽車製造商 Avtovaz 的大本營。Avtovaz 以生產知名汽車品牌「拉達」（Lada）聞名，是俄國汽車產業的核心支柱。

目前俄方尚未透露具體的受損程度或傷亡人數，也未正式指明無人機的來源。自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯境內的工業設施與能源基礎建設頻繁成為無人機攻擊的目標，此次針對遠離邊境的汽車工業重鎮進行襲擊，再次引發外界對俄國後方防空與基礎設施安全能力的關注。

原文出處：俄羅斯汽車重鎮托里亞蒂遭無人機襲擊 州長緊急發布警戒

本文由AI協作，經編輯審核後發布