俄羅斯油價再狂跌! 中國趁機大買俄天然氣 還有這個「貴金屬」....

當地時間 21 日晚間，烏軍派遣無人機襲擊了俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區的「塔曼石油天然氣公司」海上石油碼頭，導致大量基礎設施受損，影響了該碼頭的能源出口能力。 圖：翻攝自 @BohuslavskaKate X 帳號

[Newtalk新聞] 俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今已將滿四年，為了截斷俄軍的戰爭資金，烏軍近期頻繁針對俄國境內的各項能源設施發動襲擊，持續削弱著俄羅斯透過能源出口獲利的能力。近期有消息稱，為了進一步籌集資金，俄羅斯開始調降原油的出口價格，並加強對中國的天然氣、黃金出口，俄羅斯遭遇的財政困境也再次成為國際輿論的關注焦點。

X 推主「Kate from Kharkiv」表示，當地時間 21 日，烏軍派遣無人機襲擊位於俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區的「塔曼石油天然氣公司」海上石油碼頭，導致多項基礎設施受損、無法繼續執行能源出口相關業務。另一方面，X 推主「NOELREPORTS」指出，同樣位於克拉斯諾達爾邊疆區的捷姆留克區沃爾納鎮也傳出能源設施遭遇襲擊的消息，一架烏軍無人機破壞了當地的輸油管，並引發一場範圍約 100 平方公尺的火災事故。

在遭遇襲擊後，塔曼石油天然氣公司的海上碼頭燃料罐起火燃燒。 圖：翻攝自 @NOELreports X 帳號

「NOELREPORTS」引用《彭博社》與獨立大宗商品訊息提供商《阿格斯媒體》(Argus Media )的報導稱，在美國與西方國家聯合制裁的影響下，俄羅斯被迫降低價格出售石油，每桶原油的價格被大幅下調至 34 美元 ( 折合新台幣約 1070.12 元 )，與每桶維持 61 美元 ( 折合新台幣約 1919.91 元 ) 左右的布蘭特原油形成鮮明的對比。

除了調降石油的銷售價格外，俄羅斯也進一步加強了與中國之間的貿易聯繫。X 推主「NiKITa」指出，俄羅斯對中國的液化天然氣出口在今年 11 月創下歷史新高，達到 160 萬公噸的驚人成績，較 2024 年同期增長超過一倍。「NiKITa」表示，為了填補歐洲進口量的下滑，俄羅斯正逐漸將天然氣的銷售重心轉向中國這個全球最大的天然氣市場，甚至不惜以比平均低 10% 的價格出售，試圖進一步提升自家產品的競爭力。

為了籌集資金，俄羅斯調降了能源商品的出口價格，並進一步加強與中國的天然氣、黃金貿易，相關行為引發網友關注。圖為黃金示意圖。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號

另一方面，白俄羅斯媒體《NEXTA》也發布推文，稱俄羅斯在今年 11 月向中國出口了價值 9.61 億美元(折合新台幣約 302.47 億元)的黃金，創下了中俄雙方貴金屬貿易史上單筆交易金額最大的紀錄。《NEXTA》表示，在 2025 年的前 11 個月內，俄羅斯總計向中國出口了價值 19 億美元(折合新台幣約 598.01 億元)的黃金，是 2024 年同期的 9 倍。

許多網友分析認為，俄羅斯不惜削價提升競爭力並強化對中國出口規模的行為，很可能與該國面臨的高額戰爭開銷有關。但也有網友對中國加強進口能源、黃金的舉動表示擔憂，質疑中國可能正在囤積戰備物資，準備發動針對台灣的侵略戰爭。

