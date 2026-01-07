俄羅斯派遣潛艇軍艦護航被美軍追擊的油輪

（德國之聲中文網）報道稱，這艘油輪名為“貝拉1號”（Bella 1）曾運輸過委內瑞拉的石油，目前處於空載狀態。昨天（1月6日）可能位於蘇格蘭和冰島之間的海域。

上個月，美國總統特朗普下令對進出委內瑞拉的受制裁油輪實施“封鎖”。美國政府聲稱委內瑞拉利用這些船只走私毒品，而委內瑞拉政府則稱此次封鎖是“偷竊”。

上個月，美國海岸警衛隊試圖在加勒比海登船檢查當時正在駛往委內瑞拉的“貝拉1號”。此後，這艘油輪突然改變航向，並將船名改為“馬裡內拉號”（Marinera）。據報道，該船隨後懸掛俄羅斯國旗而非圭亞那國旗航行。

報道稱，美國海岸警衛隊一個月以來一直在追蹤該船。

哥倫比亞廣播公司報道稱，美國計劃攔截並扣押該船。

《紐約時報》也報道稱，俄羅斯已正式要求美國停止對“馬裡內拉號”的追捕。

俄羅斯官方媒體播出的一段顯然是從油輪甲板上拍攝的視頻顯示，一艘美國海岸警衛隊船只正在追逐“馬裡內拉”號油輪。

EuroNews報道指出，“馬裡內拉號”事件的升級正值華盛頓和莫斯科關系本已緊張之際，而圍繞烏克蘭戰爭的外交爭端仍在繼續。觀察人士警告稱，這場新的沖突可能會進一步加劇本已艱難的談判。迄今為止，俄羅斯拒絕了美國提出的結束戰爭框架。

