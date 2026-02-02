俄羅斯無人機盜用星鏈訊號侵入烏克蘭 馬斯克SpaceX設法阻止見成效

美東時間2月1日SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）表示，他的公司似乎已成功阻擋俄羅斯在烏克蘭未經授權使用星鏈（Starlink）網路系統。



星鏈終端機自俄羅斯入侵以來，一直支援烏克蘭部隊作戰，但俄軍也因此俘獲了許多這些裝置。馬斯克的公司先前已致力封鎖俄軍利用這些被俘獲設備的可能性，而烏克蘭官員如今表示，他們正努力制定長期措施，以防止俄羅斯繼續存取。



烏克蘭國防部長米哈伊洛．費多羅夫（Mykhailo Fedorov）指出，基輔當局正在開發一套系統，讓僅有經授權的星鏈終端機能在烏克蘭領土上運作。他在X平台上寫道：「烏克蘭與星鏈已共同採取初步步驟，並迅速取得成效，用來對抗俄羅斯無人機。」他補充說：「下一步是實施一套系統，讓僅有經授權的終端機能在烏克蘭領土上運作。」



俄羅斯無人機如何透過星鏈運作？

費多羅夫證實了相關報導，指出烏克蘭已目睹俄羅斯無人機透過星鏈連線，在烏克蘭城市上空飛行。官員們隨即聯繫SpaceX尋求解決方案，並在另一份聲明中感謝馬斯克。

馬斯克在X平台上回覆：「看來我們採取的步驟，已成功阻止俄羅斯未經授權使用星鏈。如果需要更多行動，請告訴我們。」

星鏈相關爭議發生之際，烏克蘭總統澤連斯基於2月1日宣布，本周將舉行新一輪和平談判。烏克蘭、俄羅斯與美國的代表將出席。澤連斯基寫道：「烏克蘭已準備進行實質討論，我們希望結果能讓我們更接近真正且有尊嚴的戰爭結束。」

澤連斯基於1月29日表示，和平協議的關鍵障礙仍未解決，包括被占領烏克蘭領土的未來，以及莫斯科對尚未占領領土的要求。澤連斯基當日表示：「我不相信俄羅斯想結束戰爭，有大量證據顯示相反情況。」

