俄羅斯無人機襲平民區 澤倫斯基稱烏克蘭空軍需改善

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)6日稱烏克蘭空軍在部分地區的表現「令人不滿」，並表示正在採取措施，改善對俄羅斯以大規模無人機攻擊平民地區的應對措施。

俄羅斯近幾個月持續不斷的空襲主要鎖定烏克蘭的電網，導致家庭在寒冬中面臨供電、供暖與供水中斷。

隨著這場戰爭將在2月底屆滿5年，在本週的新一輪談判後，美國主導的和平行動還沒有出現任何取得突破的跡象。

澤倫斯基說，俄羅斯與烏克蘭代表「近期可能在美國」進行的更多會談。

澤倫斯基表示，他6日與他的國防部長和空軍指揮官討論烏克蘭需要採取哪些新的防空措施，來應對俄羅斯的空襲。澤倫斯基並沒有說明將採取哪些行動。

烏克蘭空軍指出，俄羅斯5日晚間至6日凌晨，朝烏克蘭發動了328架無人機與數枚飛彈，並表示防空系統擊落了297架無人機。

根據地方官員，俄羅斯以無人機和強力滑翔炸彈攻擊烏克蘭中部的第聶伯羅彼得羅夫斯克州(Dnipropetrovsk)，導致1人身亡、2人受傷。

此外，俄羅斯在凌晨對南部札波羅熱(Zaporizhzhia)的空襲導致8人受傷，18棟公寓大樓受損。

烏克蘭國防部6日表示，烏克蘭的電網「正在經歷進入冬季以來最嚴重的危機」。(編輯：宋皖媛)