俄羅斯無人機襲擊烏克蘭客運列車 至少造成5人死亡

[Newtalk新聞] 《路透社》（Reuters）報導，烏克蘭東北部哈爾科夫地區一輛載有超過200名乘客的客運列車，27日遭到俄羅斯無人機攻擊，造成至少5人死亡，多人受傷。檢察官表示，這是一起蓄意恐怖主義行為，現場發現5具屍體碎片。





據烏克蘭檢察官辦公室指出，一架俄羅斯無人機直接擊中列車，另有兩架無人機攻擊鄰近區域。該列車從靠近匈牙利和斯洛伐克邊境的喬普（Chop）出發，前往巴文科韋（Barvinkove），事發時位於哈爾科夫地區一處村莊附近。受擊車廂內有18名乘客，照片顯示至少兩節車廂在雪地鐵軌上燃燒。

烏克蘭總統澤倫斯基在Telegram上譴責此攻擊為「恐怖主義」，強調沒有任何軍事目的，並呼籲國際社會加強對俄羅斯的施壓，以保護生命。副總理庫列巴（Oleksiy Kuleba）也稱這是「俄羅斯恐怖的直接行為」。烏克蘭鐵路公司（Ukrzaliznytsia）執行長佩爾茨沃斯基（Oleksandr Pertsovskyi）感謝乘客和救援團隊的疏散努力，並承諾列車將繼續運營，但將加強安全措施。





這起事件凸顯俄烏衝突持續惡化，俄羅斯頻繁使用無人機攻擊烏克蘭民用基礎設施，引發國際譴責。烏克蘭當局正調查攻擊細節，並呼籲全球施壓俄羅斯停止此類行為。





▼影片為親俄人士上傳，指控該列車載運士兵前往前線，非一般客運列車。▼

