俄羅斯無視耶誕停火呼籲 教宗悲慟24小時和平亦難求

教宗良十四世在岡多福堡發聲，呼籲全球在耶誕節這天停火24小時。（AP）

隨著耶誕佳節將至，羅馬天主教教宗良十四世公開呼籲全球在耶誕節當天實施「24小時停火」，盼能為戰火連天的地區帶來片刻安寧。然而，針對俄羅斯顯然已拒絕這項請求，教宗表示「極其悲傷」。

教宗良十四世週二（23日）在羅馬郊外的岡多福堡寓所接受媒體訪問時，再次向全球「所有善良的人」發出請願，他語氣沉重地表示：「至少讓我們救主降生的節日，成為和平的一天。」對於俄羅斯拒絕休戰的消息，教宗強調這令他感到「極度悲傷」，他仍然呼籲莫斯科當局能聽進勸告，讓世界在寒冷的冬日裡，能擁有一整天、完整的24小時和平。

儘管國際社會對耶誕停火抱有期待，但俄羅斯方面的立場始終堅定。莫斯科當局曾多次重申，任何形式的短暫休戰，都極可能被烏克蘭利用來重新整軍或補給物資，進而使烏軍取得軍事優勢。

良十四世受訪到一半，收到信徒送來的耶誕禮物。（AP）

此外，相較於天主教與西方基督教，俄羅斯主要信奉東正教，其耶誕節依儒略曆為1月7日，這使得梵蒂岡在12月25日提出的休戰建議，對俄方而言缺乏文化與宗教上的絕對急迫性。2023年1月7日，俄羅斯曾宣稱因應耶誕節停火，烏克蘭未同意，前線砲聲隆隆；今年1月7日，雙方對是否在第三方談判時提及耶誕停火各執一詞，最終未達成停火協議。上週澤倫斯基喊話在12月25日耶誕節停火，俄方再度拒絕。

目前烏俄戰況依舊慘烈，烏克蘭東部城鎮剛因俄軍猛烈攻勢被迫撤軍，數千人在嚴冬中面臨斷電，雖然美方近期在邁阿密與烏俄代表進行個別會談，但尚未有突破性進展。教宗先前曾與烏克蘭總統澤倫斯基會面，但他也直言，若沒有歐洲外交力量參與，和平將是「不切實際」的；教宗同時對美國總統川普提議的和平計畫表示憂心，警告這可能導致大西洋兩岸盟友關係產生「劇烈變動」。





