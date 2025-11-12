俄羅斯無限期禁止30名日本人入境 日本譴責「完全無法接受」

日本譴責俄羅斯將30名日本公民列入一項入境禁令中，其中包含一名外務省發言人，並稱此舉「完全無法接受」。在此之前，日本因為烏克蘭戰爭對俄羅斯實施制裁。

日本跟進西方國家採取的類似行動，9月對俄羅斯企業、個人和其他實體實施額外制裁，同時降低了對俄羅斯海運原油的進口價格上限。

俄羅斯外交部11日發布了將一批日本人列入「無限期」禁止入境的名單中，其中包含日本外務省發言人北村俊宏，還有一些記者與學者。

日本內閣官房長官木原稔今天(12日)在記者會上指出，日本已對這項「令人遺憾」的舉動提出抗議，並表示兩國人民之間的交流仍非常重要。

廣告 廣告

木原稔指控莫斯科試圖推卸入侵烏克蘭的責任。

為了報復日本的制裁，莫斯科已經針對日本官員和公民採取類似措施。

然而，日本持續從俄羅斯遠東的庫頁島進口能源，儘管美國呼籲盟友中止進口來施壓莫斯科。

當被問到英國禁止為俄羅斯天然氣運輸提供保險，將如何影響庫頁島的能源供應，以及東京是否會加強對莫斯科的制裁力道時，木原稔拒絕置評。

木原稔補充說，日本將在維護自身國家利益的同時，採取適當措施實現烏克蘭和平。(編輯：鍾錦隆)