俄羅斯疑研發新型反衛星武器 瞄準星鏈衛星群

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）兩個北大西洋公約組織成員國情報單位懷疑，俄羅斯正在研發新型反衛星武器，透過釋放具毀滅性的「彈片雲」打擊馬斯克旗下星鏈衛星群，以箝制西方用以援助烏克蘭作戰的太空優勢。

根據美聯社檢視的情報文件，透過向星鏈（Starlink）所在的軌道釋放數以十萬計高密度微小彈片（pellets），這種所謂的「區域效應」（zone-effect）武器可同時癱瘓多顆星鏈衛星，大規模波及其他衛星系統的風險也極高。

分析人士認為，這種武器恐在太空引發無法控制的混亂，可能會讓莫斯科在部署或使用這類武器前三思而行，因為俄國本身和其盟友中國也都仰賴數以千計軌道衛星，來滿足其通訊、防衛和其他重要需求。

美國非政府組織「世界安全基金會」（SWF）太空安全專家薩姆森（Victoria Samson）質疑俄羅斯是否願意犧牲到如此程度，她說，「我不相信，真的不相信。坦白說，如果他們真的採取這類作法，我會非常驚訝」。

加拿大太空部隊司令霍納准將（Brig. Gen. Christopher Horner）則認為，鑑於美國先前曾指控俄羅斯正在尋求研發太空核武器，因此發展這類「破壞力相當但非核武」的系統並非不可能。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）並未回應美聯社的置評要求。俄羅斯先前曾呼籲聯合國禁止在軌道部署武器，而俄國總統普丁（Vladimir Putin）也說，莫斯科無意在太空部署核武器。

●一次破壞大量衛星

情報指出，俄羅斯將星鏈視為嚴重威脅。在烏克蘭抵抗俄羅斯全面入侵期間，這些低軌道衛星至關重要。

烏軍將星鏈提供的高速網路服務用於戰場通訊和武器定位等；在俄羅斯攻擊導致通訊中斷的地區，星鏈也為平民與官員提供了重要的網路連線。

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）尚未回應置評要求。

俄國官員已多次警告，為烏克蘭軍方服務的商業衛星可能成為「合法攻擊目標」。俄羅斯本月宣布已部署新型S-500防空飛彈系統，具備打擊低軌道目標的能力。

情報顯示，不同於俄羅斯2021年試射摧毀一枚老舊衛星的飛彈，俄國正在研發的新型武器目標在於同時癱瘓大量星鏈衛星。

然而，霍納說，很難讓彈片雲只攻擊星鏈衛星，「如果你向軌道發射一整箱微小金屬BB彈，那將覆蓋整個軌道，摧毀區域內所有星鏈和其他衛星。這正是最令人憂心的部分」。

美國太空司令部尚未對此置評。法國太空司令部則在聲明中向美聯社表示，「我們可以說的是，俄國近年來在太空領域不負責任、危險，甚至具有敵對的行為正不斷增加」。 ●彈片小到難以偵測

情報顯示，這種新型武器的彈片體積極小，直徑僅數公厘，能避開地面與太空的監測系統，恐使追查攻擊來源和追究莫斯科變得困難。

目前尚不清楚這些微小彈片究竟能造成多大破壞。今年11月，中國神舟20號太空船疑似遭太空微小碎片撞擊，被迫延後返回地球。

●可能僅屬實驗階段

美聯社所見的情報並未說明俄羅斯何時能夠部署這套系統，也未詳細說明該系統是否已進行測試，或研發進度到哪個階段。

情報官員也透露，這套系統仍處於研發階段，不排除僅是實驗性質或作為恫嚇籌碼，尚未確定會實際部署。

●是現實威脅還是唬人？

分析人士指出，在發動這類攻擊後，這些微小顆粒與碎片會隨時間墜落至地球，過程中可能損害其他軌道系統。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）專家斯伍普（Clayton Swope）說，星鏈衛星軌道約距地球550公里，中國天宮太空站和國際太空站（ISS）在更低軌道運行，「兩者都將面臨風險」。

斯伍普說：「這感覺像是一種恐怖武器，用來尋求某種震攝效果，或類似目的。」

薩姆森則說，這種不分敵我的破壞行為，可能會讓俄國三思而行。

她說，俄羅斯已投入大量時間、資金和人力，夢想成為太空強國，動用這類武器將使他們長期投入的大量資源付之一炬，「我不知道他們是否願意犧牲這麼多」。（編譯：劉文瑜）1141223