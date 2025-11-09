俄羅斯發動大規模空襲「壓垮烏克蘭防空」、2核電廠變電站受襲...烏國外長譴責「蓄意危害歐洲核安全」

根據外媒報導，俄羅斯昨（8日）展開大規模空襲，發射超過45枚彈道與巡弋飛彈、458架無人機擊潰烏克蘭防空系統，打擊五個地區的能源基礎設施，包括供應兩座發核電廠的變電站，最終造成至少7人喪生。對此，基輔譴責莫斯科「蓄意危害歐洲核安全」。

根據《金融時報》與俄羅斯國防部發出之通報指出，俄國武裝部隊使用高精度武器，包括「匕首」高超音速彈道導彈，對烏克蘭軍工企業及配套能源設施實施大規模打擊，且均擊中目標。

報導提及，俄國此次發射超過45枚彈道與巡弋飛彈、458架無人機擊潰烏克蘭防空系統，打擊五個地區的能源基礎設施，包括供應兩座發核電廠的變電站，造成至少7人喪生。

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiha）在X平台發文證實，位於赫梅尼茨基（Khmelnitsky）與瑞夫尼（Rivne）的核電場變電站「遭遇精心策畫的攻擊」。他強力譴責俄羅斯「蓄意危害歐洲核安全」。

《金融時報》指出，由於俄羅斯彈道飛彈升級，加上烏克蘭武器庫中先進防空系統數量有限，導致攔截率大幅下降，烏克蘭僅擊落406架無人機與9枚飛彈。

為此，西比哈呼籲國際原子能總署（IAEA）理事會召開緊急會議，並敦促「所有重視核安全的國家，特別是中國與印度，要求俄羅斯停止對核能設施的魯莽攻擊，以免釀成災難性事故」。

烏克蘭總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）則表示，基輔、波塔瓦（Poltava）與哈爾科夫（Kharkiv）等地能源設施受損，造成上千人斷電斷水，目前正在積極搶修。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyi）呼籲國際社會進一步加強對俄羅斯的制裁壓力。他說，「莫斯科每一次打擊能源基礎設施、意圖在冬季前傷害平民的攻擊，都必須以制裁作為回應，全面針對俄羅斯的能源領域，絕不允許任何例外」。

（圖片來源：香港電台）

