俄羅斯的最新襲擊導致基輔大面積停電斷暖

（德國之聲中文網）基輔州州長卡拉什尼克（Mykola Kalaschnyk）和基輔市長克裡琴科（Vitali Klitschko）表示，俄羅斯周五夜間的襲擊中繼續使用大量無人機和導彈。襲擊造成了至少一人喪生、至少20人受傷。

俄羅斯軍方這次顯然以基輔的基礎設施為襲擊目標。基輔市政府稱，襲擊發生後，基輔超過2600棟住宅樓、數百所幼兒園、學校和其他社會設施的供暖系統陷入癱瘓。

俄羅斯此次發動大規模空襲，正值烏克蘭總統澤連斯基與美國總統特朗普即將在佛羅裡達州舉行會晤之際。兩人計劃於周日在特朗普的海湖莊園討論美國方面針對結束戰爭的和平提案。

廣告 廣告

澤連斯基在社媒平台X上表示，俄羅斯此次動用近500架無人機和40枚導彈進行襲擊表明，俄羅斯“並不想結束戰爭”，而是“抓住一切機會給烏克蘭帶來更大的苦難，加大對其他國家的壓力”。

澤連斯基補充說，不僅基輔，烏克蘭其他城市也遭到了新的襲擊，烏克蘭各地都拉響了空襲警報。

烏克蘭外長稱基輔三分之一地區斷暖

烏克蘭外長西比加（Andrii Sybiha）在X平台上發帖稱，在俄羅斯周五夜間的導彈和無人機襲擊後，烏克蘭首都基輔三分之一的地區斷暖。

根據天氣預報，基輔目前氣溫在0攝氏度左右，周末夜間最低氣溫預計將降至零下8攝氏度。

這位烏克蘭外長譴責了“對居民區和關鍵基礎設施的大規模轟炸”，並補充說，襲擊表明莫斯科無意與烏克蘭達成和平協議。他說：“俄羅斯對和平努力的唯一回應就是使用數百架無人機和導彈對基輔等地發動殘酷襲擊。”

波蘭一度關閉兩座機場

由於俄羅斯周五夜間對烏克蘭發動猛烈空襲，波蘭出於安全考慮，曾短暫關閉了兩座機場。波蘭國家空中交通管制機構Panza在X上發布了這一消息。受影響的機場是位於熱舒夫（Rzeszow）和盧布林（Lublin）的機場，兩座機場都靠近烏克蘭邊境。

波蘭是北約成員國，與烏克蘭西部接壤。

波蘭武裝部隊司令部此前也宣布，波蘭空軍戰鬥機已與北約盟國的戰鬥機一同升空，以確保波蘭領空的安全。當俄羅斯空襲烏克蘭邊境地區時，波蘭升空戰鬥機被認為是一項例行措施，但波蘭機場通常不會因此而關閉。

波蘭武裝部隊司令部在周六晚些時候表示，未發現任何侵犯波蘭領空的事件。波蘭國家空中交通管制機構也宣布，之前暫時關閉的兩座機場已重新開放。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正 (法新社，德新社，路透社)