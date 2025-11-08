俄羅斯直升機失控「撞屋爆炸」成火球 4人慘成焦屍
俄羅斯達吉斯坦地區發生直升機墜毀事故，一架載有 Kizlyar國防工廠高層人員的Ka-226直升機，疑似在空中起火後失控，最後墜落在一棟私人住宅上並爆炸起火。這起事故造成多人死亡與受傷，目前已知至少四名機上乘客當場被燒死，另外三人被救出後送醫，其中一人命危。
根據《Mirror UK》報導，這起事故的目擊者指出，直升機在空中盤旋時就已經在燃燒，似乎正在尋找緊急迫降地點。事發地點附近監視器畫面顯示，直升機墜落瞬間猛烈爆炸、濃煙竄起，有人從燃燒殘骸旁跑開求救。鄰近居民表示，直升機先嘗試降落在碼頭，但尾翼疑似擦撞附近建築結構，之後再度升空，突然開始旋轉失控，最終墜落在靠近海灘的住宅旁。
事發後，外界最初以為是一架觀光直升機，但官方隨即澄清，機上為國防工廠員工而非遊客。據了解，這架直升機搭載的是一間遭到國際制裁的軍工企業工廠員工，該工廠生產蘇愷與米格攻擊機相關設備。雖然直升機墜落在住宅區，但官方表示地面上沒有造成平民傷亡，搜救人員已進入失事現場清理直升機殘骸。
俄羅斯聯邦航空運輸局將這起事故定義為「災難」，目前已展開事故原因調查。根據《俄羅斯塔斯社》引述消息來源，目前航空運輸局判斷「技術故障」可能是造成事故的主要原因之一，但確切發生原因仍有待進一步鑑定，當局也正在分析監視器影像與飛行資料，確認墜機前直升機是否有機械發生異常。
更多東森新聞報導
DNA之父華森辭世 97年傳奇與爭議交織人生謝幕
蕭美琴IPAC峰會演講 引國際關注！賴清德發聲了
美國政府關門害4千航班大亂！旅客罵翻
其他人也在看
《金融》跨平臺交易上線！中信銀啟動「開放銀行第三階段服務」
【時報記者張佳琪台北報導】中信銀行今（7）日宣布，正式啟動「開放銀行第三階段服務」，即日起中國信託銀行客戶可透過集保結算所發行的「集保e手掌握」APP，串聯中國信託行動銀行APP。完成授權與驗證後，即可跨平臺執行臺幣轉帳、申辦定存等交易，讓客戶能在安全、可信任的環境中整合運用個人金融資料，提升服務效率。 數位金融快速發展趨勢下，中信銀行自2021年啟動開放銀行第二階段服務以來，以「資料自主權回歸消費者」理念，運用財金公司標準化開放應用程式介面（Open API），成功串聯「集保e手掌握」APP，讓客戶能在APP中同步確認個人不同銀行帳務資訊，建構跨金融機構的資料整合生態圈。今年8月再獲金管員會核准開辦「開放銀行第三階段服務」，進一步導入「轉帳」、「活存轉定存」、「定存解約」等金融交易功能，使得服務由原先單向的「資訊查詢」，轉化為雙向的「實質交易」，打造一站式跨平臺交易新體驗。 為進一步回應客戶對金融資料安全與操作便利的雙重需求，中信銀行同步升級「開放銀行第二階段」資料查詢與授權機制。客戶除了可整合查詢臺幣、外幣活存及定存帳戶資產資訊，更將授權有效期限由90天延長至一年，大幅降低用戶頻繁時報資訊 ・ 1 天前
時光不停歇 慈大附中校友憶25年前
花蓮慈大附中，25周年校慶，邀請師長以及1到4屆的國小畢業生回歸，一同挖出25年前，埋下的時空膠囊，裡頭都是當年青春的記憶與承諾，不少畢業生也從外地回來參與，還有退休老師也特別出席，多年沒見，更加...大愛電視 ・ 8 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】短篇小說獎二獎陳信傑：用小說和自己和解，寫出低潮中的奮力一搏
以〈鸚形目〉獲得本屆短篇小說獎二獎的陳信傑說，雖然接到得獎電話通知時已從Whoscall看見來電顯示為《自由副刊》，「但我還是開心得在飯店櫃檯後轉圈圈。」從事飯店業的他近年諸事不順，除了因去年車禍導致工作中斷之外，得獎作結尾提及的火災也真實存在於他的生活中，「我前幾年在高雄租屋，住在一位退休人士家中自由時報 ・ 7 小時前
「宇宙彌勒皇教」咒政要 內政部出手調查
國內新興宗教「宇宙彌勒皇教」教主被爆出每天集結信徒發起詛咒，對象橫跨國內外政商名流，內政部接獲檢舉後已介入調查。不過，現在又有信眾出面指控，每個月都被推銷購買法器，15年來花了上千萬元，實在負擔不起想台視新聞網 ・ 7 小時前
新北市立清水高中人工草足球場啟用典禮 球隊邁入新里程碑
新北市立清水高級中學今（8）日舉行人工草足球場啟用典禮，在眾多來賓、師生與球員的見證下，象徵清水高中足球發展邁入全新里程...Go Goal 勁球網 ・ 4 小時前
新北觀光工廠勇闖一夏 親子闖關體驗熱鬧登場
（記者陳志仁／新北報導）2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」8日在MITSUI OUTLET P […]引新聞 ・ 3 小時前
黃春明高齡出新書《山爺》 分享土地與人情故事
記者范瑜／臺北報導 曾獲國家文藝獎的作家黃春明高齡92歲，至今仍創作不輟，昨日下午於臺北博客來書店出席《山爺》新書分享會，除邀請陳芳明、廖玉蕙等人分享，並在會青年日報 ・ 4 小時前
鄭麗文追思「共諜」！蔡正元也不挺：國民黨改名「中國國民投降黨」
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖追思活動，但該活動紀念對象包括中國共諜吳石、朱楓等人，引起爭議。連前國民黨立委蔡正元都開嗆，作為中國國民黨主席要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」可能更名符其實。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
軍博館預計明年完工！「二戰老兵軍武」進駐
國家軍事博物館進度已達7成，預計明年完工！館內將展示多件二戰時期珍貴兵器，包括美國造「斯陶特M3A3式輕戰車」、日本「四一式75公厘山砲」及瑞典「M1929式75公厘高砲」等，這些帶有歲月痕跡的文物目前正進行大型吊掛作業。此外，國軍現代武器也不斷進化，海軍陸戰隊近日進行實彈射擊訓練，展現包括「榴彈槍」、「榴彈砲」等多項輕重兵器的火力，更結合無人機技術監控目標，顯示國軍戰力與時俱進。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】新詩獎二獎楊宥翔：房仲詩人的剛剛好美學
楊宥翔以〈小滿〉獲新詩獎二獎，此詩揉和各種關於「小滿」的思索並帶有故事性，深受評審肯定，認為這首詩營造出「剛剛好的生活」——在城市與鄉村之間、AI與筆之間取得恰到好處的平衡。在房仲業任職的楊宥翔表示，靈感最初來自客戶的 LINE 個簽提及小滿，他因此發現二十四節氣中，唯有「小滿」的概念相對不直觀，反自由時報 ・ 7 小時前
12強紀錄片明年元旦上映 預告曝光超催淚｜#鏡新聞
台灣去年世界12強棒球賽，擊敗日本勇奪冠軍，為了留住這份感動，有團隊拍攝了紀錄片《冠軍之路》，預計明年元旦上映，昨天（11/7）兩分半預告片搶先曝光，引起廣大迴響，球迷直呼很感動，看完後眼眶都濕濕的。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 10 小時前
澎縣警局偕移民署 關懷移工母語宣導防詐及法令遵循
深秋的澎湖縣望安鄉潭門港，漁船乘著凜冽季風搭載著老船長「白金夢」的拼勁。對於勞動人口外移嚴重的離島而言，眼前的人力缺口仍須仰賴外籍漁工幫忙，他們遠渡重洋來臺工作，時常摸黑早起出海捕魚，為我國漁業發展貢獻良多，前陣子氣候、海象不佳無法出海，他們群聚在宿舍或漁具倉庫，共解鄉愁。趁著一早的晴朗，潭門港漁具倉庫二十餘位印尼籍漁工忙著整理漁具裝備，為到來的週末準備出海拼搏。澎湖縣政府警察局外事科、望安分局團隊偕同內政部移民署中區事務大隊澎湖縣服務站透過母國通譯人員，關懷他們工作、生活的情形，也完整傳達在我國工作期間，必須恪遵的法令與規定。在治安面，移工金融帳戶向為不法集團覬覦作為詐欺、洗錢的工具，政府已透過跨部會系統阻絕移工成為詐團收取人頭戶的標的，另外金融聯徵中心介接出入境資料來 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
台中男酒後持刀狂捅友人 騎車逃逸30分鐘後落網
（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市大里區李姓男子與賴姓友人相約家中飲酒，2人疑酒後起口角，李男持水果刀朝賴男連捅多刀，隨後騎車逃逸，賴男臟器外露送醫救治，警方於案發30分鐘後逮捕李男帶回偵訊。中央社 ・ 8 小時前
邊境查驗零信任！卓榮泰：不要因為旅客看起來較古意
[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（8）日前往桃園機場視察邊境防疫，他表示，人力及X光檢查都要加強20%，對於進出的國人，「不客氣的講，我要拜託大家採取零信任的態度，不要因為看起來比較古意（老實），你就讓他隨隨便便可以進出。絕對零信任，我們才承擔起這個責任，因為我們必須盡到零容忍的責任。」尤其來自高風險地區的更加要百分之百以上的零信任，才能做到徹徹底底的防護國家的安全。 台中梧棲一處養豬場病死豬9月22日驗出非洲豬瘟病毒，經過15日禁宰等措施後，昨日凌晨禁宰解封。卓榮泰今日也到桃園機場視察邊境防疫情形。 卓榮泰表示，剛剛是視察新的第三航廈的北廊廳。進度正常完成，下個月開始，會有出入境的旅客經此進到二航廈出關。在安全防疫上一定要跟現在一、二航廈完全一致的標準。 卓榮泰說，從2018年開始，從賴清德、蘇貞昌到陳建仁院長，中央地方合力守護了台灣這一塊淨土，把非洲豬瘟阻絕於境外。今天不容許任何一個人的疏忽，也不容許任何一個環節的疏漏，一定要層層的防護、多層的阻隔，才能夠阻絕於境外。 卓榮泰說，剛剛部長有講，現在檢驗的過程當中，還是有發現旅客帶進來很多物件，但我們成功把它阻絕。未來這樣的工新頭殼 ・ 12 小時前
「台灣有事恐成日存亡危機」 高市強硬：能行使集體自衛權
「台灣有事恐成日存亡危機」 高市強硬：能行使集體自衛權EBC東森新聞 ・ 7 小時前
英法「泰坦之翼」聯演 強化集體防禦
記者潘紀加／綜合報導 英國與法國國防部證實，已自3日起在英國境內，展開為期數週的「泰坦之翼」（Pinion Titan）聯合演訓，其想定高強度作戰情境，將在多青年日報 ・ 4 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】新詩獎三獎羅毓嘉：神如何照看戰爭底下的人民？
同時獲得本屆新詩獎與短篇小說獎的羅毓嘉，描寫以巴戰爭為主題的〈耶路撒冷〉奪得新詩獎三獎，探討宗教、人道與倫理之間的複雜難題。此詩由小孩的視角述說戰爭日常：第一天出門尋找食物，與子彈和死亡擦肩而過，空手而歸；第二天又回到詩作開頭——與戰爭共存的生活場景，每一天都殘酷得不忍直視。談起作品，羅毓嘉說，他不自由時報 ・ 6 小時前
"羽壇傳奇"宣布引退 戴資穎締造214周世界球后!
生活中心／綜合報導 台灣羽球天后戴資穎，從國中開始征戰國際，16年來職業生涯，締造過"金滿冠"，22歲就成為台灣首位世界球后，更締造蟬聯214周世界球后寶座的歷史成就，也是史上唯一超過30冠的女單選手，代表台灣征戰過4屆奧運，最高獲得奧運女單銀牌，如今因傷引褪，但仍是不折不扣的台灣之光、羽壇傳奇。戴資穎爸爸戴楠凱：「她(戴資穎)第一張的選手證。」戴資穎爸爸，翻著小戴歷年參賽的選手證，堆積如山的證件變成一道選手證牆，一路看著她從高雄囡仔，到成為世界球后，眼裡滿是驕傲！戴資穎職業生涯16年，曾締造214周世界球后。（圖／中華奧會提供）戴資穎爸爸戴楠凱：「國小三年級，我就幫她報六年級(比賽)，她如果五六年級，我已經幫她報到高中去了，這一個問題，重點就是說，我們要讓孩子知道說，人外有人、天外有天。」從小被推去"越級打怪"的戴資穎，15歲的她開始征戰國際，2009年首次挑戰大獎賽級別，一舉獲得越南大獎賽女單銀牌，隔年也拿下新加坡超級賽女單銀牌，就此打開輝煌的職業生涯。前世界球后戴資穎：「自己其實沒有說，非常去追求，我一定要達到什麼樣的成績，對，然後，但是你知道你有這個機會的時候，你為什麼不要去做，所以我還是一直很努力地，朝這個方向在邁進。」戴資穎獲2020巴黎奧運羽球女單銀牌。（圖／中華奧會提供）戴資穎2016年11月在香港公開賽奪冠後，以22歲之姿，成為台灣首位世界球后，更創下年蟬聯214周世界球后的歷史紀錄，職業賽場達成史上唯一超過30冠的女單選手，更締造"金滿貫"成績，也曾代表台灣參加過四屆奧運，2020東京奧運拿下女單銀牌，只可惜生涯未能成功叩關奧運金牌。前世界球后戴資穎：「可以堅持到最後的人真的不多，但是我覺得本身，還是要選手肯吃苦、肯努力，然後你去堅持，就是自己所想要的東西。」近年因膝傷所苦，讓戴資穎腦中跑出退休想法，儘管選擇急流勇退，但她在羽壇的傳奇形象，已經深植人心。原文出處：台灣之光「羽壇傳奇」！ 戴資穎當214週球后締造紀錄 更多民視新聞報導超越勝負的友誼！戴資穎退役貼文「球后們都來了」 女單世界名將湧留言區獻祝福「未來不用再設鬧鐘！」戴資穎退役好友「小拉」依瑟儂獻上誠摯祝福戴資穎宣布正式退役 小戴爸爸:該好好休息了民視影音 ・ 10 小時前
生達盃兒童寫生展現童趣 臺南市民治中心展出獲獎作品
第40屆生達盃兒童寫生比賽頒獎典禮在臺南市政府民治中心展覽大廳舉行。現場湧入眾多家長攜帶孩子出席，場面溫馨熱鬧，代表市長出席的劉育菁夫人在頒獎時分享她多年的教學經驗，她觀察到這次得獎作品色彩豐富鮮明，國立教育廣播電台 ・ 5 小時前
美科技股跌勢減緩 那指下跌49點 道瓊反彈漲74點
(台北訊)總統川普駁斥外界對人工智慧（AI）泡沫的憂慮，但美股今天仍多數收跌。道瓊工業指數終場上漲74.80點，或0.16%，收在46987.10點。標準普爾500指數上漲8.48點，或0.13%，收...自立晚報 ・ 11 小時前