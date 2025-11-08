俄羅斯直升機失控「撞屋爆炸」成火球 4人慘成焦屍

俄羅斯一架直升機在民宅附近的失事現場。（示意圖／pixabay）





俄羅斯達吉斯坦地區發生直升機墜毀事故，一架載有 Kizlyar國防工廠高層人員的Ka-226直升機，疑似在空中起火後失控，最後墜落在一棟私人住宅上並爆炸起火。這起事故造成多人死亡與受傷，目前已知至少四名機上乘客當場被燒死，另外三人被救出後送醫，其中一人命危。

根據《Mirror UK》報導，這起事故的目擊者指出，直升機在空中盤旋時就已經在燃燒，似乎正在尋找緊急迫降地點。事發地點附近監視器畫面顯示，直升機墜落瞬間猛烈爆炸、濃煙竄起，有人從燃燒殘骸旁跑開求救。鄰近居民表示，直升機先嘗試降落在碼頭，但尾翼疑似擦撞附近建築結構，之後再度升空，突然開始旋轉失控，最終墜落在靠近海灘的住宅旁。

事發後，外界最初以為是一架觀光直升機，但官方隨即澄清，機上為國防工廠員工而非遊客。據了解，這架直升機搭載的是一間遭到國際制裁的軍工企業工廠員工，該工廠生產蘇愷與米格攻擊機相關設備。雖然直升機墜落在住宅區，但官方表示地面上沒有造成平民傷亡，搜救人員已進入失事現場清理直升機殘骸。

俄羅斯聯邦航空運輸局將這起事故定義為「災難」，目前已展開事故原因調查。根據《俄羅斯塔斯社》引述消息來源，目前航空運輸局判斷「技術故障」可能是造成事故的主要原因之一，但確切發生原因仍有待進一步鑑定，當局也正在分析監視器影像與飛行資料，確認墜機前直升機是否有機械發生異常。

