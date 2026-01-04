俄羅斯石油與台灣：台海沖突中的隱藏能源風險

（德國之聲中文網）根據貿易數據顯示，盡管台灣表示將減少采購量，俄羅斯石腦油（一種精煉原油產品）仍在流入台灣。總部位於赫爾辛基的能源與清潔空氣研究中心（CREA）10月發布的報告顯示，台灣已成為全球最大的俄羅斯石腦油進口國。

2022年以來台灣對俄石腦油依賴急劇上升

比利時布魯塞爾商品數據分析公司Kpler的首席石腦油研究分析師基蘭·泰勒（Ciaran Tyler）表示，盡管台灣曾表示不會續簽購買合同，但其進口俄羅斯石腦油的數量並未顯著下降。Kpler數據顯示，台塑石化（Formosa Petrochemical Corporation,FPCC）作為石腦油進口激增的主要進口商，11月和12月從俄羅斯進口石腦油量保持穩定。

泰勒告訴德國之聲：“台塑明年不會為新合同續約，但似乎仍在履行既有合同。”他預計，隨著年度和季度合同到期，進口量將在2026年初迅速下降。

這份報告由CREA與台灣環境權利基金會和流亡的俄羅斯環保組織Ecodefense聯合撰寫，報告指出2025年前六個月，台灣進口的俄羅斯石腦油比2022年增長了六倍。

石腦油是制造半導體等高科技產品所需化學品的基礎原料。CREA報告共同作者盧克·威肯登（Luke Wickenden）表示：“石腦油本質上是生產各種化學品的基礎原料，而這些化學品又支撐著台灣的半導體產業。是一種極其重要的化學品。”

台灣擬收緊石腦油進口

報告在台灣引發了有關台灣可能對俄羅斯依賴的討論，立法者擔心，隨著北京與莫斯科關系日益密切，中國未來或會將這種依賴作為對台施壓的工具。

報告發布後，台塑發表聲明稱，作為私營公司，公司購買俄羅斯石腦油不受限制，但要求貿易商和供應商“遵守國際制裁”。台塑聲稱，“全球市場環境”導致其采購的俄羅斯石腦油份額增加，“非刻意調整采購策略”。

台灣政府智庫中華經濟研究院高級分析師鄭瑞和表示，需要從自由貿易的角度理解台塑的采購行為：“基於自由貿易精神，政府不能干預私營企業的商業行為。”

台灣經濟部長龔明鑫對媒體表示，台塑購買俄羅斯石腦油的合同即將到期，該公司已“同意未來不再購買俄羅斯石腦油”。

威肯登認為，此案表明，可以對繼續購買俄羅斯油氣資源的公司施加壓力。他說：“通過非政府組織和其他智庫的協調施壓，就有機會做出真正的改變。”

煤炭進口受到關注

盡管台灣已迅速采取措施減少從俄羅斯進口，降低依賴風險，但這一事件也揭示了台灣能源結構的脆弱性。盡管因可再生能源加入，煤炭比例在逐漸下降，但目前台灣超過80%的能源仍依賴進口煤炭和液化天然氣（LNG）。整體上約97%的能源依賴進口。

鄭瑞和指出，台灣燃料高度依賴進口意味著其面臨“顯著的地緣政治風險”。

CREA報告還關注了煤炭問題。報告指出，台灣已基本減少對俄羅斯煤炭的依賴，2025年前六個月進口量較2024年同期下降了67%。俄烏戰爭爆發後，台灣進口俄羅斯煤炭曾穩步上升，部分原因是價格變得低廉。威肯登表示：“台灣基本上開始盡可能多地從便宜的俄羅斯煤炭中獲利，這也是很自然的事情。”

戰爭期間，台灣甚至一度成為俄羅斯煤炭的第五大買家。2025年煤炭進口下降主要由台灣政府推動，國有企業如台電和台灣水泥公司大幅削減從俄羅斯的煤炭采購。

威肯登表示，盡管數量較少，他仍對私營企業購買俄羅斯煤炭表示擔憂，不過此類風險“已不再巨大”。

成品油是關注重點

除煤炭外，台灣仍從俄羅斯進口少量液化天然氣，但總體而言，目前看來台灣並不容易受到莫斯科或北京的脅迫。鄭瑞和指出，能源多樣化是政府的核心原則，但成本因素意味著俄羅斯能源仍可能以某種形式出現在台灣能源結構中。他說：“雖然各國進口俄羅斯能源會受到批評，但實際情況還需考慮通脹、消費者負擔和產業競爭力等因素。我認為政治上要實現平衡非常困難。”

威肯登認為，雖然台灣是削減俄羅斯能源流入的一個積極案例，但歐盟必須繼續施壓，特別是針對俄羅斯精煉油品。歐盟近期加強了對俄羅斯精煉油出口的制裁力度，要求貿易商和運營商實施盡職調查程序，以限制含俄羅斯原油的產品進入歐盟。歐盟重點關注土耳其、中國和印度，因為上述國家近期購買了大量俄羅斯原油。

但歐盟也指出，原油一旦混合就無法物理分離，“不可能為所有進口歐盟的原油分子的來源進行認證”。威肯登認為，現行關於精煉產品的直接進口的立法和措辭仍不夠嚴格，而這正是為什麼將台灣作為案例的原因。他表示，目前的審查主要針對的是：進口原油、並將成品油轉售給歐盟的相關企業。

作者: Arthur Sullivan