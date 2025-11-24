俄羅斯石油與天然氣收入本月銳減35% 國家預算更無著落

因美國制裁，俄羅斯石油供應遭到痛擊。 圖：翻攝自維基百科 by A.Savin CC BY-SA 3.0

[Newtalk新聞] 路透社（Reuters）24日發布1份估算結果，顯示俄羅斯國有石油與天然氣受到油價下跌和盧布走強的影響，11月份的收入可能比2024年同期下降約35%，至5,200億盧布（約新台幣2082.03億元）。

若不計入週期性利潤稅的繳納，該收入預計也將比10月份下降7.4%。預計今年前11個月，該收入將下降22%，至8兆盧布（約新台幣3.2兆元）。

報導指出，油氣收入一直是克里姆林宮最重要的資金來源，佔聯邦預算總收入的1/4。

收入下降對俄羅斯來說無疑是雪上加霜。自2022年2月在烏克蘭發起全面侵略（俄羅斯美其名為「特別軍事行動」）以來，俄羅斯大幅增加了國防和安全的開支。

根據路透社計算，俄羅斯用於徵稅的原油價格在今年1月至11月期間有所下降，從2024年同期的每桶68.3美元降至57.3美元。

同時，盧布兌美元匯率從2024年同期的91.7比1，上漲到81.１比１。

俄羅斯財政部最初預計今年石油和天然氣銷售收入為10.94兆盧布（約新台幣4.38兆元），但由於油價下跌，上個月已將預期下調至8.65兆盧布（約新台幣3.46兆元）。

對比去年俄羅斯石油和天然氣收入11.13兆盧布（約新台幣4.46兆元），該國收入明顯銳減。

