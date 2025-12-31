俄羅斯石腦油買太多！外媒再度點名台灣 揭1風險「不容忽視」

最新貿易數據顯示，儘管台灣政府表態將逐步降低進口量，俄羅斯石腦油持續流入台灣的情況並未明顯趨緩。（示意圖／達志／路透社）

最新貿易數據顯示，儘管台灣政府表態將逐步降低進口量，俄羅斯石腦油持續流入台灣的情況並未明顯趨緩，引發外界對能源依賴與地緣政治風險的再度關注。此外，外媒認為台灣約97％的能源仰賴進口，其中煤炭與液化天然氣占比超過8成，使台灣面臨不容忽視的地緣政治風險。

總部位於芬蘭赫爾辛基的「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）於10月公布報告指出，台灣已成為全球最大俄羅斯石腦油進口國。該報告由CREA、台灣環境權保障基金會以及流亡俄羅斯的環保組織Ecodefense共同撰寫，揭露2025年前6個月，台灣自俄羅斯進口的石腦油數量，較2022年暴增6倍。

比利時商品數據分析公司Kpler的首席石腦油研究分析師泰勒（Ciaran Tyler）表示，台灣自俄羅斯進口石腦油的速度並未出現顯著下降，主要原因在於既有合約仍在履行中。Kpler數據顯示，台塑石化在11月與12月的進口量仍維持穩定。泰勒指出，台塑已表明明年不再簽署新的長期合約，但現行年度與季度合約預計要到2026年初到期，屆時進口量才可能快速下滑。

CREA共同作者威肯登（LukeWickenden）則認為，台塑對於逐步退出俄羅斯石腦油採購的承諾具有一定誠意。他指出，石腦油是支撐半導體與化工產業的重要基礎原料，短期內難以完全替代，這也是台灣在能源轉型過程中面臨的現實限制。

相關報告在台灣引發政治層面的討論，部分立委憂心，隨著中俄關係日益緊密，台灣對俄羅斯能源的依賴，未來恐成為中國施壓的潛在工具。對此，台塑回應表示，作為民營企業，依法並未被禁止採購俄羅斯石腦油，且所有交易均要求供應商遵守國際制裁規範，強調增加採購比例是市場條件所致，並非刻意調整策略。

經濟部長龔明鑫則表示，相關合約即將到期，台塑已同意未來不再採購俄羅斯石腦油。中華經濟研究院資深分析師鄭瑞和指出，在自由貿易架構下，政府難以直接干預民間企業的商業決策，但高度依賴進口能源，確實使台灣面臨不容忽視的地緣政治風險。

目前台灣約97％的能源仰賴進口，其中煤炭與液化天然氣占比超過8成。CREA報告也指出，台灣在降低俄羅斯煤炭依賴方面已有進展，2025年前六個月自俄羅斯進口的煤炭量，較前一年同期大減67％。整體而言，專家認為台灣已展現調整能源結構的能力，但如何在成本、產業競爭力與國安風險之間取得平衡，仍是一項長期挑戰。

