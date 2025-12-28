俄羅斯研發太空武器瞄准星鏈衛星？

（德國之聲中文網）上述情報部門的調研顯示，所謂“區域效應”武器，即向星鏈衛星軌道投放無數高密度的小顆粒物體，可致使多顆衛星癱瘓，同時也不排除對其他軌道系統造成災難性附帶損傷的可能性。

不過，分析人士指出，這種武器很難在不造成太空混亂的情況下發揮作用，不論是通信、還是國防領域，俄羅斯、中國以及他們的許多公司都對軌道衛星有著高度的依賴。而這一風險，可能會使莫斯科放棄部署或使用這種武器。

“我不相信。真的，我不相信，”安全世界基金會（Secure World Foundation）的太空安全專家薩姆森（Victoria Samson）說道，“如果他們真在這樣做，我會非常驚訝。”

不過，加拿大太空部隊司令霍納（Christopher Horner）准將表示，鑑於美國此前指控俄羅斯在研發一種無差別的天基核武器，因此不排除俄羅斯也從事此類研究的可能性。他說，“如果有關太空核武器的報道屬實，即他們研發這種系統、並為此不惜一切代價，那麼，他們研發威力稍遜、但同樣具有破壞性的武器，我也不會感到驚訝。”

俄羅斯此前曾呼籲聯合國應呼籲阻止在空間軌道上部署核武器，普京總統也曾表示，莫斯科無意在太空部署核武器。

打擊多重目標

美聯社告知，相關的情報部門不願公開身份，而美聯社無法獨立核實兩家情報機構調查結果的可靠性。

克林姆林宮沒有回復記者的問詢，美國太空部隊也未答復美聯社的電子郵件。法國太空司令部在一份聲明中表示，無法對調查結果置評，但稱“我們可以告知，近年來，俄羅斯在太空領域不斷采取不負責任、危險甚至敵對的行動。”

調查結果顯示，俄羅斯尤其將星鏈視為嚴重威脅。美聯社指出，數千顆低軌道衛星在俄烏戰爭中為支持烏克蘭發揮了關鍵作用。

烏克蘭軍隊利用星鏈提供的高速互聯網服務，進行戰場通信、精准打擊目標等，與此同時，深受俄軍空襲影響的平民和政府官員也使用星鏈服務。

俄羅斯官員多次警告，為烏軍服務的商用衛星將成為合法攻擊目標。本月，俄羅斯宣布部署新型陸基導彈系統S-500，其射程能夠抵達低軌道目標。

情報還顯示，俄羅斯2021年測試了一枚用於摧毀已失效衛星的導彈，但正在研發的新型武器，可同時攻擊多顆星鏈衛星。

加拿大軍方太空部隊司令霍納表示，很難想象如何控制顆粒物體群只攻擊星鏈衛星，他說，攻擊產生的碎片會“迅速失控”。在他看來，這會“覆蓋整個軌道區域，讓所有星鏈衛星失效，位於類似軌道區域的其他衛星，也將被摧毀。我認為這才是最令人擔憂的。”

只是在試驗中？

美聯社看到的調查結果，未說明俄羅斯何時部署此類系統，也沒有詳細說明該系統是否經過測試，或者研發進展到什麼程度。

太空安全專家薩姆森表示，俄羅斯的此類研究可能只是實驗性質的。“我不排除一些科學家研發出類似的東西，因為這本身就是一個有趣的思維實驗，他們會想，‘也許在某個時候，我們可以讓政府買單，’”她說道。

薩姆森認為，所謂俄羅斯新威脅的出現，也可能是為了引發國際社會的反應，“通常情況下，鼓吹這些想法的人，是希望美國方面也研發類似的東西，或者以此為由，增加反太空能力的開支，或者說服對俄采取更強硬的立場”。

有分析人士稱，用於攻擊衛星的顆粒物體和衛星碎片會逐漸落回地球，在它們下落的過程中，可能損壞其他軌道系統。

星鏈的軌道距離地球表面約550公裡，中國的天宮空間站和國際空間站則運行在更低的軌道上，有管家認為，“它們都將面臨風險”。

