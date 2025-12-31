俄羅斯稱普丁官邸遭無人機襲擊 歐盟譴俄企圖破壞和平努力

俄羅斯國防部今天(31日)公布一段遭擊落無人機的影片，並聲稱該無人機是烏克蘭本週發射，目標為俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)位於俄羅斯西北部的官邸；基輔已否認相關說法，並稱之為「謊言」。

俄方將此事件形容為「恐怖攻擊」，以及針對普丁的「個人攻擊」，並表示將在烏克蘭戰爭談判中採取更強硬立場。

莫斯科提出上述指控之際，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)在佛羅里達州與美國總統川普(Donald Trump)展開會談。基輔指控，這是意圖「操弄」和平進程的「捏造說法」。

廣告 廣告

歐盟也表示，這段影片是企圖「破壞」和平努力。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯(Kaja Kallas)在社群平台X上寫道：「莫斯科意在破壞烏克蘭及其西方夥伴，朝向實現和平所取得的實質進展。」

這段於夜間拍攝的影片顯示，一架受損的無人機倒在林中積雪之中。俄羅斯國防部聲稱，這起所謂的攻擊「目標明確、精心策劃，並分階段執行」。

俄方未說明事發當時普丁身在何處，僅表示攻擊發生於12月28日至29日夜間，地點為普丁位於諾夫哥羅州地區(Novgorod region)的官邸；普丁的住所通常高度保密。