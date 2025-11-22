俄羅斯稱「台灣問題屬中國內政」 外交部嚴正譴責

中華民國外交部發言台（圖／資料照片，圖源：翻攝自中華民國外交部YouTube）





俄羅斯外交部於20日記者會批評日本首相高市早苗相關言論，並稱「台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題屬於中國內政」。對此，外交部表示，中國政府在國際間拉幫結派，持續散播貶損我國主權的荒謬言論，予以嚴正譴責，並對俄羅斯政府順應中國的威權作為深表不滿與遺憾。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中國共產黨統治的中華人民共和國從來就互不隸屬，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，都是侵害國際和平與穩定的霸凌行為，也無法改變國際社會公認的台海現狀。

外交部歡迎友盟國家持續在國際場合關切台海議題，展現堅定支持台海和平穩定的一貫立場，台灣也將持續強化自我防衛能力與全社會防衛韌性，並與友盟國家緊密合作，攜手確保台灣及印太區域的自由開放與和平繁榮。

