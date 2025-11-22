俄羅斯稱「台灣是中國一部分」 外交部嚴正譴責：貶損我國主權的謬論
對於俄羅斯外交部日前記者會謬稱「台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題屬於中國內政」等嚴重悖離事實的發言。我外交部21日指出，散播貶損我國主權的荒謬言論予以嚴正譴責，並強調「對俄羅斯政府順應中國的威權作為深表不滿與遺憾」。
外交部指出，俄羅斯外交部於20日記者會批評日本首相高市早苗相關言論，並謬稱「台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題屬於中國內政」等嚴重悖離事實的發言。外交部對於中國政府在國際間拉幫結派，持續散播貶損我國主權的荒謬言論，予以嚴正譴責，並對俄羅斯政府順應中國的威權作為深表不滿與遺憾。
外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中國共產黨統治的中華人民共和國從來就互不隸屬，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，都是侵害國際和平與穩定的霸凌行為，也無法改變國際社會公認的台海現狀。
外交部歡迎友盟國家持續在國際場合關切台海議題，展現堅定支持台海和平穩定的一貫立場，台灣也將持續強化自我防衛能力與全社會防衛韌性，並與友盟國家緊密合作，攜手確保台灣及印太區域的自由開放與和平繁榮。
