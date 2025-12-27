俄羅斯空姐給42萬求放過沒用！ 恐怖情人追到杜拜利剪殘殺

一名年僅25歲的俄羅斯空服員日前在阿拉伯聯合大公國杜拜一家五星級飯店內遭到殺害。（示意圖／翻攝自pixabay）

一名年僅25歲的俄羅斯空服員日前在阿拉伯聯合大公國杜拜一家五星級飯店內遭到殺害，警方調查指出，凶嫌為長期跟蹤、施暴於她的前男友。令人痛心的是，死者生前曾支付超過1萬英鎊（約新台幣42萬元）試圖擺脫對方糾纏，仍未能阻止悲劇發生。

根據俄媒《共青團真理報》報導，遇害女子為阿納斯塔西婭・尼庫琳娜（Anastasia Nikulina），曾任職於俄羅斯航空旗下的勝利航空公司（Pobeda）。她於日前飛往杜拜，準備參加另一家航空公司的工作面試，希望藉此遠離前男友長達近兩年的跟蹤與暴力。

尼庫琳娜與41歲的前男友阿爾伯特・摩根（Albert Morgan）曾同居並結婚兩年，分手後男方開始展開長期騷擾與暴力行為。朋友指出，摩根控制欲極強，曾多次毆打她、闖入住處並恐嚇她，警方雖多次接獲報案，卻始終未能有效保護她。

尼庫琳娜曾將大筆現金交給摩根，作為補償交往期間所收受的禮物，希望對方就此放手，但暴力並未停止。摩根甚至要求她將汽車過戶給他。她曾私下向友人表示，擔心自己終有一天會被殺害，「這場噩夢可能永遠不會結束」。

警方指出，摩根與一名共犯從俄羅斯一路跟蹤尼庫琳娜至杜拜。案發當天，共犯尾隨她進入飯店大廳以確認房號；摩根則偷取飯店浴袍，佯裝成房客，謊稱忘記帶鑰匙，成功說服女房務人員替他開門。尼庫琳娜在房內發現前男友突然出現後驚恐萬分，雙方爆發激烈爭執。

警方表示，摩根隨後使用剪刀刺傷她，造成頸部、軀幹與四肢共15處刀傷。數小時後，飯店人員在房內血泊中發現她的遺體。行凶後，摩根疑似將消毒染料潑灑在自己身上企圖掩蓋痕跡，隨即搭機返回俄羅斯。杜拜警方透過飯店監視器鎖定其身分，並通報俄羅斯當局，最終在他抵達聖彼得堡時將其逮捕。

摩根曾因毒品罪名入獄七年，出獄後改姓為「摩根」，與美國著名銀行家族同名。他到案後曾試圖申請前往烏克蘭參戰，被外界質疑企圖藉此規避司法責任。法院已下令將其羈押兩個月，等待進一步調查。尼庫琳娜的朋友悲痛表示，她已竭盡所能逃離，卻仍未能獲得制度性的保護。



