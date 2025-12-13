俄羅斯空襲烏克蘭逾百萬人斷電 川普特使將與烏歐官員會面

美國白宮表示，總統川普(Donald Trump)的特使本週末將在德國柏林與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)和其他歐洲領袖會面，華盛頓正在推動一項旨在結束烏克蘭戰爭的計畫。

在展開這些會面前，澤倫斯基13日表示，俄羅斯「仍企圖摧毀」烏克蘭。基輔表示，俄羅斯連夜「大規模」空襲能源設施，烏克蘭內政部長表示，全國各地超過100萬人口失去電力供應。

俄羅斯表示，他們以極音速飛彈集中了烏克蘭設施，宣稱這是為了報復烏克蘭的攻擊。

澤倫斯基在X上表示：「現在每個人都應該看清俄羅斯所做的事情，他們對我們的人民採取的每一步恐怖行動…這顯然不是為了結束戰爭。」

「他們仍然企圖摧毀我們的國家，造成我們的人民最大的痛苦。」

自從上個月攻擊一項結束戰爭的計畫以來，川普一直不斷施壓基輔達成協議。這項計畫被批評呼應了俄羅斯的要求，包含要求烏克蘭割讓領土。

這份28點計畫引發了美國和烏克蘭的歐洲盟友一系列外交磋商，基輔官員近期表示，他們已經向華盛頓提交了一份修正版計畫。

修正版計畫的具體內容尚未公布。

一名白宮官員12日向法新社證實，川普的特使魏科夫(Steve Witkoff)將在週末與澤倫斯基和歐洲領袖會面，討論和平談判的進展。

澤倫斯基在13日晚間的夜間談話中證實，他們團隊「目前正準備在未來幾天與美方和歐洲有人會面。」

澤倫斯基補充說：「最重要的是，我將與川普總統的代表會面，還有與我們的歐洲夥伴和許多領導人會面討論和平的基礎，一項結束戰爭的政治協議。」