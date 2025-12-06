俄羅斯空襲險釀核安事故 烏克蘭核電廠一度斷電30分鐘

國際原子能總署(IAEA)今天(6日)通報，位於烏克蘭東南部的札波羅熱核電廠(Zaporizhzhia)因俄羅斯夜間空襲，一度失去所有外部電力，所幸很快就恢復供電，沒有釀成事故。

路透社報導，國際原子能總署表示，札波羅熱核電廠在斷電半小時後，已重新接上一條330千伏(kV)的外部電源線。據了解，斷電的原因與俄軍在夜間發動大規模空襲有關，這些攻擊行動迫使其他運作中的核電廠降低發電量，導致供電不足。

自2022年3月俄軍佔領烏克蘭東南部大部分地區後，這座歐洲最大的核電廠便受到俄羅斯控制。儘管核電廠目前沒有運轉，仍依賴外部電力來冷卻核反應爐，避免爐心熔毀。

由俄羅斯扶植的核電廠管理團隊表示，另一條稍早斷開的750千伏電源線也已恢復運作，重新穩定供電，目前核電廠輻射水平維持在正常範圍。