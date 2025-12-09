俄羅斯突破美制裁! 波羅的海天然氣船闖封鎖抵中國

Novatek 以破冰船運送貨物。 圖：翻攝自 X《 InterFellar》

[Newtalk新聞] 據《路透社》報導，俄羅斯成功從波羅的海港口，以船隻輸送一批天然氣抵達中國，這是該設施自美國今年 1 月能源制裁以來，俄羅斯首次向中國交付液化天然氣。

該船隻瓦萊拉號（Valera）於俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）在波爾托瓦亞（Portovaya）的設施裝載，十月出發並於昨日（8）抵達位於中國廣西的接收站。在本起事件中，船隻與地點都在制裁措施中，但中國沒有理會該制裁，而是在過去幾個月裡，加深了與俄羅斯的能源貿易。

俄羅斯的幾個天然氣出口站。圖：翻攝自 X《 Francesco Sassi》

《彭博社》表示，俄羅斯對中國的液化天然氣總出口量，從 9 月至 11 月較去年同期增長約 14%。另一間天然氣公司 Novatek 從八月起就在西伯利亞北極圈裡的天然氣 2 號廠，往中國輸送天然氣。數據顯示若卸貨，Valera 將是自八月以來第 19 次從被列入黑名單的俄羅斯工廠，運入中國的液化天然氣。

