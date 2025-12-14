俄羅斯籍妻玩交友軟體連劈2男！台籍丈夫崩潰提告

俄羅斯籍女子婚內透過交友軟體先後劈腿2名台灣籍男子，且留下大量露骨示愛對話。（示意圖／Pixabay）





台灣洪姓男子與俄羅斯籍女子結婚未滿5年，未料妻子竟透過交友軟體結識兩名台灣籍男子，並先後發展出不正當關係，留下大量曖昧露骨對話，已嚴重侵害配偶權，最終判決妻子須與其中一名台灣籍男子連帶賠償洪男20萬元。

判決指出，洪男與俄羅斯籍女子於2019年結婚，婚後原本生活穩定，直到洪男察覺妻子頻繁使用交友軟體，進一步在相關裝置中發現她與2名男子往來密切的曖昧對話，才意驚覺婚姻出現裂痕。2024年5月間，妻子與其中一名台灣籍男子配對後迅速見面，不僅私下發生親密關係，還多次傳送露骨訊息示愛，包括「我需要被調教」、「想給你很多很多愛」等內容。

廣告 廣告

其後，妻子又透過交友平台結識另一名台灣籍男子，雙方同樣發展出不正當關係，甚至在訊息中談及「好想跟你一起養狗，像是一個家庭」。洪男最終在夫妻共用的電腦與雲端帳戶內，發現大量曖昧對話及私密紀錄，隨即與妻子離婚，並對妻子及2名台灣籍男子提告，請求賠償非財產損失共80萬元。

法院審理時，其中一名台灣籍男子辯稱不知對方已婚，並已以30萬元與洪男達成和解；另一名台灣籍男子與妻子否認不法關係。法官綜合對話內容與相關證據，認定兩人說詞不足採信，最終判決妻子與該名台灣籍男子須連帶賠償洪男20萬元，全案仍可上訴。

更多東森新聞報導

孩子睡身旁！北市教授照樣戰人妻 辯「她老公放任」

公務員偷情 市府停車場「多次運動」...女突翻臉告性侵

台中富豪辣妻偷吃鮮肉水電工 豪宅婚紗照前囂張激戰

