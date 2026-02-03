俄羅斯結束嚴寒停火恢復攻擊 川普籲普丁結束烏戰

法新社報導，在俄羅斯結束因為天氣嚴寒而暫停攻擊1週、恢復了對烏克蘭的攻勢之後，美國總統川普(Donald Trump)3日呼籲俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)結束這場持續近4年的戰爭。

川普在白宮橢圓形辦公室(Oval Office)被記者問到有關莫斯科恢復空襲的問題時表示，「我希望他結束這場戰爭」。當被問到是否對普丁沒有延長暫停攻擊感到失望時，川普回答說，「我希望他延長」。

但川普也表示，普丁對於停止攻擊1週有「信守承諾」，他並補充說，1週的時間已經很長了，「我們什麼都願意接受，因為那裡真的非常非常寒冷」。

川普是在上個月29日表示，有鑒於烏克蘭將面臨極端低溫，他要求普丁暫停向烏克蘭首都基輔等城市開火為期1週，而普丁也已同意。