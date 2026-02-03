俄羅斯結束短暫停火 寒冬中恢復空襲烏能源設施

烏克蘭官員今天(3日)表示，俄羅斯已恢復對首都基輔發動軍事攻擊。在此之前，美國總統川普(Donald Trump)宣布俄羅斯將暫時停火，如今這項協議已正式宣告終結。

法新社報導，川普1月29日曾表示，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)已同意停止對寒冬中的基輔及烏克蘭其他城鎮進行攻擊。克里姆林宮隨後宣布，停火將持續至2月1日，但沒有說明原因。

烏克蘭方面則指出，莫斯科其實從未停止過襲擊。

基輔市軍事管理局局長特卡欽科(Tymur Tkachenko)今天在通訊軟體Telegram上表示，俄軍在「刺骨的寒冷中」再次對基輔發動大規模空襲。緊急服務部門隨後證實，有3名基輔市民在空襲中受傷。

廣告 廣告

而在烏克蘭東部哈爾科夫市(Kharkiv)，俄羅斯砲火造成2人受傷。哈爾科夫州州長西涅古波夫(Oleg Synegubov)表示，俄軍鎖定當地的能源設施發動攻擊，目的在「造成最大程度的破壞……讓城市在嚴寒中失去供暖」。

昨晚基輔的氣溫降至攝氏零下17度，哈爾科夫更只有攝氏零下23度。

俄烏戰爭將於本月24日屆滿4年，在美國持續斡旋下，美烏俄三方上週末在阿布達比舉行首輪會談，可惜未能取得突破；第二輪談判預計將在4日再度於阿布達比登場。