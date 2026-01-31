俄羅斯經濟惡化 2025年破產案件數量增加31%

俄羅斯近期似乎陷入財政緊張的局面，不但當局呼籲加稅應對，部分俄羅斯銀行也因爛帳過多，準備向央行請求支持。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號

[Newtalk新聞] 烏克蘭對外情報局稍早報告，俄羅斯個人破產數量迅速增長。 2025年，個人司法破產案件數量增加31%，達到近56.8萬起。

烏克蘭通訊社（UNN）引述該報告，指出這種動態與實際收入下降、生活成本上升以及家庭債務長期存在有關。同時，俄羅斯當局宣稱的「經濟穩定」與公民的實際財務狀況並不相符。

根據烏克蘭對外情報局的報告，由於制裁和外部市場的喪失暴露了俄羅斯各地區預算的結構性缺陷，俄羅斯各地區正面臨日益嚴重的困境。經濟低迷的地區以及工業和冶金地區的情況最為糟糕，預計這些地區將出現巨額預算赤字。

烏克蘭對外情報局的報告指出，「在全俄羅斯層面，情況更加嚴峻。2025年，個人司法破產案件數量增長超過31%，達到近56.8萬起。這表明危機具有系統性，且短期內沒有好轉的跡象。超過97%的破產案件是由債務人自行發起的，這實際上是他們承認自己由於缺乏其他選擇而陷入財務困境。」

2025年底，斯維爾德洛夫斯克州躋身俄羅斯聯邦個人和個體經營者破產案件數量最多的五個地區之列。

年內，該地區司法財產拍賣的報告數量增加了近28%。就絕對數量而言，該地區超過了聖彼得堡，後者記錄的破產案例超過2萬起。同時，莫斯科、莫斯科州和克拉斯諾達爾邊疆區——這些家庭債務高度集中的地區——與斯維爾德洛夫斯克州一樣，歷來都處於負面評級之列。

