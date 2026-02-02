俄羅斯聖彼得堡夜空驚現「4顆月亮」 專家分析成因

俄羅斯聖彼得堡（St. Petersburg）1日晚間的夜空出現罕見天象。（圖／翻攝自X平台／@RT_com）

俄羅斯聖彼得堡（St. Petersburg）1日晚間的夜空出現罕見天象，多位市民與觀星者驚見天空中出現「4顆月亮」的奇景。相關畫面曝光後迅速在網路上引發廣泛討論與關注。對此，專家也指出，此為「假月」（Paraselene）亦稱「幻月」的光學現象，係月光穿過高空冰晶層經反射與折射形成虛像。

綜合外媒報導，從現場影像可見，真實月亮2側分別出現明亮光斑，彷彿多個月體同時懸掛於夜空之中，形成4顆月亮並列的視覺效果。這一壯觀畫面令不少觀星者一度誤以為出現異常天文現象。

廣告 廣告

然而，專家指出，這其實是1種被稱為「假月」的自然光學現象。「假月」又稱「幻月」，是當月光穿過高空中的冰晶層時，經由冰晶對光線的反射與折射作用所形成的虛像。當大氣層中存在6角形冰晶時，月光在特定角度下被折射，便會在真實月亮的左右2側形成明亮光斑，營造出多個月亮同時出現的錯覺。

「假月」現象與月暈類似，常呈現圓形或橢圓形光影，內側偏紅、外側偏紫，數量可由1個至多個不等。當大氣條件適宜、冰晶分布均勻時，光學效果更加明顯，也更容易被肉眼觀測到。

此次聖彼得堡上空出現的「4月同天」景象，正是多個假月與真月同時顯現所造成的視覺效果。雖然並非真正出現多顆月亮，但由於光斑亮度高且排列清晰，在城市夜空背景下格外醒目，因此迅速成為社群媒體上的熱門話題。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

訂日本機場包車服務卻放鳥！司機苦等2小時還被封鎖 台灣奧客身分被挖

金價漲不停 澳門英皇酒店大廳「78公斤黃金磚」連夜撤走！業者回應了

遭控試鞋亂丟、硬闖活動！網批「服務業殺手」 Melody回應了